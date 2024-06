Barbie odmor na Bahamima

Za sve ljubitelje barbika imamo pravu poslasticu na Bahamima. Naime, Atlantis Paradise Island, najistaknutije odmaralište na svijetu, udružilo se sa kompanijom Mattel, kako bi lansirali Barbie Bahamas Beach Vacation: Where Atlantis Dreams Come True.

Sve u roze boji

Ova jedinstvena saradnja, prva takve vrste na Karibima, imat će sobe za goste sa Barbi tematikom, lože pored bazena, aktivnosti i kafić i roze jela i pića koja se služe širom kultnog odmarališta.

Od 24. maja, odabrani apartmani i sobe za goste u Atlantis porodičnom hotelu The Coral pretvorit će se u Barbi raj. Ukrašene roze zidovima, jastucima u obliku školjki, disko kuglama, umjetničkim djelima na temu lutaka, ogledalima sa naljepnicama za savršen selfi u ogledalu, pa čak i dekoracijom kupatila, ove sobe će biti ostvarenje sna za obožavatelje Barbi.

Susjedni bazen Coral imat će Barbi salon, privatne kabine, zajedno sa roze i žutim jastucima i mnoštvom pozadina vrijednih fotografija.

Barbi igre

Jedna od izuzetnih atrakcija je Barbie Boardwalk Adventure. Od 7. juna, ovo impresivno, prilagođeno iskustvo otvoreno je svakog dana od 12 do 20 sati, nudeći gostima priliku da zakorači u svijet Barbi u prirodnoj veličini.

Najvažniji su interaktivni setovi za igru, Barbi jame ispunjene sa preko 80.000 loptica i kutije za Barbi lutke u prirodnoj veličini savršene za Instagram trenutke. Ulaz u ovu avanturu košta 35 dolara po osobi.

Atlantis, koji se slavi kao kulinarska prijestolnica Kariba, obogatit će svoju ponudu restorana užicima na temu Barbi. The Coral's Sun & Ice će se transformirati u retro Barbi restoran, upotpunjen roze i plavim dekorom i zadivljujućom Barbi umjetnošću.

Najzanimljiviji meni uključuje Paradise Sub, Sea-Breeze salatu, Strawberry Bliss Tart i asortiman roze makaronsa.

Drugi restorani širom odmarališta će se pridružiti zabavi. Murray’s Delicatessen nude roze krofne, milkšejkove i palačinke, dok Plato’s at The Royal služi kroasane sa bobičastim voćem, puding od čia sjemenki i kolače. Perch at The Cove, novo mjesto za doručak u odmaralištu, imat će jedinstvenu ponudu sa Barbi tematikom.

Za odrasle, roze i plavi kokteli kao što su Beach Vibes, Ocean Waves i Pink Paradise bit će dostupni širom odmarališta. Mlađi gosti mogu uživati u bezalkoholnom koktelu Pink Paradise, prelivenim gumenim medvjedićima.

Barbie maloprodajne prodavnice širom odmarališta će nuditi ekskluzivnu robu, omogućavajući gostima da donesu kući dio Barbie Bahamas Beach Vacation.