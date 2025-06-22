U Neumu danas kao u košnici

U Neumu je danas bilo kao u košnici. Visoke temperature natjerale su građane iz unutrašnjosti BiH da osvježenje potraže u našem jedinom gradu na moru.

Međutim, uz domaće turiste, u Neumu je danas bilo i gostiju iz susjedne Hrvatske, ali i drugih zemalja.

Turistički radnici su zadovoljni početkom ovogodišnje turističke sezone, a smještajni kapaciteti su značajno popunjeni već na 70 posto, dok su najave za špicu sezone odlične.

Da se na plažama tražilo mjesto više svjedoče fotografije koje smo zabilježili.

Cijene hrane i pića su, uglavnom, kao i u većini drugih gradova u BiH.

Naprimjer, jela od piletine koštaju od 17 do 22 KM, lignje sa žara su 28 KM, a salata od tune 18 KM. Burgeri su između 17 i 21 KM, a pomfrit je 7 KM.

Velika porcija ćevapa je 18 KM, a miješano meso 35 KM, dok je pizza od 16,50 KM do 20 KM. Espreso kafa je od 3 do 3,5 KM.