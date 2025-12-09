Ovaj slatkiš je osvojio internet: Saće bombone

Ovaj slatkiš osvojio je internet. Izgleda neobično, a pravi se za svega nekoliko minuta.

Honeycomb ili saće bombone imaju savršenu hrskavost i mogu da se koriste na bezbroj načina.

Ovaj britanski klasik pravi se od svega tri sastojka, a rezultat je lagana, pjenasta karamel-masa koja se topi u ustima.

Odlične su kao dekoracija kolača, dodatak uz čaj ili kao slatka grickalica sama za sebe.

Vrijeme pripreme je deset minuta.

Sastojci:

80 ml meda

20 ml vode

200 g šećera

2 kašičice sode bikarbone.

Priprema:

Obložite manji pleh papirom za pečenje i ostavite ga sa strane.

U šerpu sipajte med, vodu i šećer, pa kuhajte na jačoj vatri dok sve ne provri i dok se šećer potpuno ne otopi. Zatim smanjite temperaturu na srednju i nastavite da kuhate dok masa ne dobije zlatno-braon boju ili ne dostigne oko 150 stepeni. U prosjeku je potrebno oko 7 minuta.

Kada je smjesa gotova, sklonite je sa ringle i odmah dodajte sodu bikarbonu. Miješajte brzo mutilicom, masa će naglo zapjeniti i narasti, što je sasvim normalno i očekivano.

Smjesu odmah ulijte u pripremljen pleh. Ne poravnavajte je i ne razvlačite - ostavite je baš onako kako ste je sipali, ona će se sama formirati i kasnije malo splasnuti.

Ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Poslije 25-30 minuta biće tvrda, krta i pri udarcu će davati šupalj zvuk.

Kada se stegne, polomite bombonu na komadiće i čuvajte u tegli.

Odlična je za posluživanje uz čaj, kao dekoracija na kolačima, posuta preko krema ili jednostavno, kao slatka hrskava poslastica sama za sebe.