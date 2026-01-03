Čokoladni kolač sa keksom

​Ako ste raspoloženi za brz, kremast i sočan kolač koji izgleda efektno, a ne zahtijeva pečenje ni komplikovanu pripremu, čokoladna fantazija je pravi izbor.

Spoj dva keksa i bogatog čokoladno-vanila fila daje desert koji se pravi za svega 15 minuta, a idealan je kada vam iznenada dolaze gosti ili vam se jednostavno jede nešto slatko, domaće i provjereno dobro.

Ovaj kolač osvaja jednostavnošću, ali i savršenim balansom ukusa - blaga vanila, čokolada koja se topi u ustima i mekani keks natopljen mlijekom čine ga jednim od onih deserata kojima se uvijek vraćate. Još jedna prednost je to što se brzo hladi i lako se siječe, pa je savršen i za posluženje i za ponijeti.

Vrijeme pripreme je 15 minuta.

Sastojci:

300 g keksa sa kakaom

300 g petit keksa

2 pudinga od vanile

500 ml mlijeka

100 g čokolade za kuhanje

50 g maslaca

kašičica šećera

1 vanilin šećer

malo mlijeka za potapanje keksa

malo bijele čokolade ili kokosa za dekoraciju.

Priprema:

U mlijeku skuhajte puding od vanile, dodajući šećer po ukusu.

Kada se zgusne, sklonite sa ringle i u vruć puding dodajte maslac i izlomljenu čokoladu, pa miješajte dok se sve lijepo ne sjedini i ne dobije glatka, sjajna krema. Ostavite fil nekoliko minuta da se blago prohladi, ali da i dalje ostane maziv.

U uski pleh ili kalup obložen prozirnom folijom sipajte malo mlijeka (oko 200 ml) i dodajte vanilin šećer.

Svijetli keks kratko umočite u mlijeko, premažite kremom i poredajte u pleh. Zatim tamni keks umočite u mlijeko, premažite kremom i "zalijepite" uz svijetli keks. Nastavite da redate naizmjenično dok ne potrošite sav materijal.

Kolač prekrijte folijom i stavite u frižider na oko 10 minuta da se stegne. Nakon toga ga pažljivo izvadite iz kalupa, skinite foliju, premažite ostatkom kreme i pospite rendanom bijelom čokoladom ili kokosom. Vratite u frižider da se dodatno ohladi, a zatim sijecite ukoso i poslužite.