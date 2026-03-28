Kako smrznuta pizza može postati "kao iz restorana"

Smrznuta pizza često izgleda praktično, ali joj nedostaje pravi ukus restoranske pizze. Stručnjak za pizzu iz brenda Craft Pizza, Džejms Najs (James Nice), otkriva pet jednostavnih dodataka koji mogu potpuno promijeniti iskustvo.

Prvi korak je lagani preljev kvalitetnim ekstra djevičanskim maslinovim uljem, prije ili poslije pečenja, što obogaćuje okus i daje punoću.

Drugi savjet je dodavanje svježeg bosiljka nakon pečenja, koji unosi aromu i svježinu, nešto što industrijske pizze često nemaju.

Treći dodatak je sir, šaka svježe naribane mozzarelle ili parmezana prije pečenja poboljšava topljenje, pojačava okus i stvara efekt razvlačenja sira.

Četvrti korak uključuje začine poput čilija ili svježe mljevenog crnog bibera, koji dodaju paprenost.

Peti prijedlog je završni dodir, dodajte nešto slatkasto ili svježe, poput kašike karameliziranog luka ili šake rukole, što stvara kontrast u teksturi i okusu, kombinujući slatkoću i paprenost karakterističnu za restoranske pizze.