Kremasta musaka s lukom i tri vrste sira

Postoji nešto posebno u jednostavnim jelima koja mirišu na kuću i toplinu kuhinje.
Dok se luk polako karamelizuje, a slojevi sira tope i stvaraju zlatnu koricu, cijela kuća ispuni se neodoljivim mirisima koji bude apetit i uspomene.
Ova musaka je pravi mali užitak za nepce - spoj nježnih tekstura i bogatih aroma koji slavi ljubav prema kuhanju i čaroliju svakodnevnih sastojaka.
Sastojci:
2-3 cijela luka, narezana na kolutove
4 kašike putera, narezanog na male komadiće
bijeli luk u prahu ili so, po ukusu
1 šoljica ribanog čedar sira
1 šoljica ribane mocarele
1/2 šoljice ribanog parmezana.
Priprema:
Poprskajte lim za pečenje sprejem za pečenje. Rasporedite luk u lim. Pospite luk prahom bijelog lika ili solju, pa ponovite bijeli luk u prahu i crnim biber, po ukusu.
Po vrhu dodajte puter. Pospite sirevima. Umjesto mocarele, pokušajte koristiti Grujre, švicarski sir, fontinu, Monterej džek ili vaš omiljeni sir.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni Celzijusa oko 30 minuta ili dok sir ne počne mjehuriti, a musaka ne počne smeđiti.
Ako želite da vam luk bude malo mekši, možete ga pokriti folijom dok se peče. Na kraju skinite poklopac da malo porumeni.
Ostatke pohranite u hermetički zatvorenoj posudi u frižider.