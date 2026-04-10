Kremasta musaka s lukom i tri vrste sira

Postoji nešto posebno u jednostavnim jelima koja mirišu na kuću i toplinu kuhinje.

Dok se luk polako karamelizuje, a slojevi sira tope i stvaraju zlatnu koricu, cijela kuća ispuni se neodoljivim mirisima koji bude apetit i uspomene.

Ova musaka je pravi mali užitak za nepce - spoj nježnih tekstura i bogatih aroma koji slavi ljubav prema kuhanju i čaroliju svakodnevnih sastojaka.

Sastojci:

2-3 cijela luka, narezana na kolutove

4 kašike putera, narezanog na male komadiće

bijeli luk u prahu ili so, po ukusu

1 šoljica ribanog čedar sira

1 šoljica ribane mocarele

1/2 šoljice ribanog parmezana.

Priprema:

Poprskajte lim za pečenje sprejem za pečenje. Rasporedite luk u lim. Pospite luk prahom bijelog lika ili solju, pa ponovite bijeli luk u prahu i crnim biber, po ukusu.

Po vrhu dodajte puter. Pospite sirevima. Umjesto mocarele, pokušajte koristiti Grujre, švicarski sir, fontinu, Monterej džek ili vaš omiljeni sir.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni Celzijusa oko 30 minuta ili dok sir ne počne mjehuriti, a musaka ne počne smeđiti.

Ako želite da vam luk bude malo mekši, možete ga pokriti folijom dok se peče. Na kraju skinite poklopac da malo porumeni.

Ostatke pohranite u hermetički zatvorenoj posudi u frižider.