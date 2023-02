Varivo od crvenog sočiva i kobasica jednostavno se pravi.

Sastojci

5 kašika maslinovog ulja

50 g maslaca

1 manji praziluk

1 mrkva

1 manji korijen celera

150 g dimljene domaće kobasice

250 g crvenog sočiva

oko 800 ml vode

1 kašičica suvog začina od povrća

pola kašičice soli

pola kašičice šarenog bibera

Priprema

Sočivo potopite u hladnu vodu i ostavite ga u vodi oko sat vremena. U šerpu sipajte maslinovo ulje, dodajte maslac i stavite na tihu vatru. Za to vrijeme, praziluk sitno iseckajte pa stavite na masnoću da se dinsta. Celer i mrkvu također isjeckajte na sitnije kocke, te dodajte praziluku i dinstajte još nekoliko minuta. Sočivo ocijedite, stavite ga u šerpu sa povrćem i nalijte vrelom vodom tek da ogrezne. Kuvajte 20 minuta na tihoj vatri. Za to vrijeme sočivo će se skuvati i upiti tečnost, pa će biti potrebno dodati još malo vode. Nakon 20 minuta u jelo dodajte isjeckanu kobasicu. kuhajte još 10 minuta na tihoj vatri. Na kraju dodajte začine suhi začin od povrća, so, biber i skinite sa vatre.