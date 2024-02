Izgara kebab – ukusno meso s roštilja

Doslovni prijevod mesa na turski je kebab, a izgara kebab sva su mesna jela s roštilja. U tekstu donosimo kako se priprema i uz koje priloge se poslužuje.

Bogata gastronomija

Moglo bi se reći da je izgara kebab ili mangal (jela s roštilja na drveni ugljen) tradicionalan i zdraviji turski tradicionalan odgovor na fast food koji je poharao ulice velegrada iako se mnogo razlikuje od cijelog koncepta brze prehrane ako uzmemo u obzir da uživanje u ovoj hrani uz druženje traje i do nekoliko sati.



Svaki korak pripreme u turskoj kuhinji dio je tradicije i tu nema mnogo improvizacije. Ta zemlja na dva kontinenta poznata je po svojoj bogatoj gastronomiji, po jelima se razlikuju regije, pa čak i gradovi. No, jedna je stvar zajednička u cijeloj zemlji, koju Turci posebno vole, a to je upravo mangal – turski roštilj. Kada je mangal u pitanju, svako u ekipi ima tačno određen zadatak.

Jedan dio muškog društva zadužen je za paljenje i održavanje topline, a drugi dio za pripremu sočnog mesa. Da, to su dva odvojena posla. Onaj ko je zadužen za meso uglavnom se znoji u dimu, ali to nije problem jer je to posao koji se u Turskoj s ponosom odrađuje.

Ostatak društva zadužen je za pripremu salata i pića. Turski roštilj nije potpun bez ukusne salate, a daleko najdraža im je čoban salata. Pića su također važna, bilo da je u pitanju şalgam (sok od repe) ili ayran (jogurt razrijeđen vodom s prstohvatom soli), čaše im nikad nisu prazne. Uz to, bitan dio turskog roštilja je i čaj, koji se pravi čak i mnogo prije nego što se meso stavi na vatru.

Pečeni krompir

Priprema roštilja ne završava s pečenim mesom. Kada se ugljen počne hladiti, vrijeme je da se na njega stave luk, paradajz i krompir. Gotov pečeni krompir Turci vole napuniti maslacem, solju, sirom i svim mogućim začinima koje možete zamisliti.

On se često jede i nakon mesa, jer im je bitno da se meso posluži dok je još toplo, pa će zato onaj koji je zadužen za roštilj grickati uz pripremu dok ostali sjede za stolom. A kada se hrana pojede, vrijeme je za druženje uz još jedan čaj.

Na stolu će se najčešće naći meso poput šiš-ćevapa, piletine i kofti.

Sastojci: 250 g mljevene junetine ili janjetine, 1/2 kašičice mljevenog bibera, 1/3 kašičice kajenskog bibera, 1/2 kašičice začina Grill&Fun Smoky salt, prstohvat soli, 1/2 kašičice mljevenog kumina, sitno narezana polovica luka, 2 kašike krušnih mrvica, 2 kašike maslinova ulja, 1 jaje.

Priprema:

1. Pomiješajte sve sastojke osim jaja. Dobro rukama povežite sve sastojke pa dodajte jaje i ponovno sve promiješajte.

2. Oblikujte loptice pa ih dlanovima malo spljoštite i stavite na zagrijani roštilj.

3. Povremeno ih okrećući pecite dok meso ne bude pečeno.

4. Poslužite uz čoban salatu.

5. Narežite na male kockice krastavce, paradajz, luk i crvenu papriku. Grubo narežite peršun i začinite salatu s tri kašike maslinovog ulja i sokom jednog limuna. Posolite po želji.