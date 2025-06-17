Dalmatinsko varivo od blitve i krompira





Jela od blitve mnogima su omiljena, što zbog jednostavnosti pripreme što zbog toga što su zdrava. Za sve one koji ne žele da im blitva bude samo prilog uz ribu pronašli smo recept u kojem je blitva u glavnoj ulozi.

U ovom varivu, osim blitve i krompira, nalazimo bijeli luk i maslinovo ulje. Jelo je vrlo jednostavno, ukusno i hranjivo.

Sastojci

500 g blitve

400 g krompira

3 čehna bijelog luka

sok jednog limuna

70 ml maslinovog ulja

so

biber

Priprema

Najprije nasjeckajte jedno čehno bijelog luka, prelijte ga maslinovim uljem i posolite, a potom ostavite sa strane. Nasjeckani bijeli luk uvijek je dobro ostaviti da malo odstoji.

Krompir ogulite, narežite na kockice i skuhajte ga. Kad je kuhan, procijedite ga.

Blitvu operite, izrežite stabljike i kuhajte 3 – 4 minute u kipućoj vodi. Kad je kuhana, dodatno je narežite na trakice po želji.

Nasjeckajte i preostala dva čehna bijelog luka pa na tavi zagrijte maslinovo ulje s odstajalim i preostalim bijelim lukom.

Dodajte blitvu i krompir, dinstajte, dodajte biber i limunov sok te promiješajte i poslužite.