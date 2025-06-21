Badem vanila korpice

Napravite ukusan desert.
Sastojci:
200 g blanširanih badema
100 g šećera u prahu
sok od jedne veće narandže
400 ml mlijeka
4 kašike šećera
1 kesica vanilin šećera
1 kesica pudinga od vanilije
125 g maslaca.
Priprema:
Za kremu od vanilije skuhajte puding sa mlijekom i kristal šećerom, pa ostavite na stranu da se prohladi, a zatim dodajte razmekšali maslac isjeckan na kockice i dobro umiksajte.
Za nadjev od badema sameljite bademe, pomiješajte sa šećerom u prahu i postepeno dodajte sok od narandže.
U korpice najprije stavite po kašičicu nadjeva od badema, pa jednako rasporedite po obodima. U kesicu za ukrašavanje stavite vanilin kremu i istisnite u svaku korpicu. Korpice pospite i dekorišite po želji.