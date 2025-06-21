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UKUSAN DESERT

Badem vanila korpice

Korpice pospite i dekorišite po želji

Badem vanila korpice. Jekin Kapric

A. O.

21.6.2025

Napravite ukusan desert.

Sastojci:

200 g blanširanih badema

100 g šećera u prahu

sok od jedne veće narandže

400 ml mlijeka

4 kašike šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kesica pudinga od vanilije

125 g maslaca.

Priprema:

Za kremu od vanilije skuhajte puding sa mlijekom i kristal šećerom, pa ostavite na stranu da se prohladi, a zatim dodajte razmekšali maslac isjeckan na kockice i dobro umiksajte. 

Za nadjev od badema sameljite bademe, pomiješajte sa šećerom u prahu i postepeno dodajte sok od narandže. 

U korpice najprije stavite po kašičicu nadjeva od badema, pa jednako rasporedite po obodima. U kesicu za ukrašavanje stavite vanilin kremu i istisnite u svaku korpicu. Korpice pospite i dekorišite po želji.

# BADEM
# DESERT
# RECEPT
# BADEM VANILA KORPICE
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