Tart sa malinama i bijelom čokoladom

Kada poželite nešto slatko, osvježavajuće i neodoljivo kremasto, ovaj desert je pravi izbor. Kombinacija hrskave podloge od keksa, bogatog fila od bijele čokolade i osvježavajućih malina stvara savršeni balans ukusa, lagan, a luksuzan.

Bez pečenja, bez komplikacija, a sa efektom koji osvaja na prvi zalogaj. Idealna poslastica za tople dane, proslave ili kada jednostavno želite da zasladite sebi dan.

Vrijeme pripreme:

30 minuta (+ 3 sata hlađenja)

Sastojci:

Kora:

300 g mljevenog keksa

125 g otopljenog putera

130 ml mlijeka

1 kesica vanilinog šećera.

Fil:

400 g bijele čokolade

200 ml slatke pavlake

250g malina.

Priprema:

Pomiješajte mljeveni keks, otopljeni puter, prah šećer i mlijeko dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Utisnite smjesu ravnomjerno uz dno i ivice kalupa. Kalup stavite u frižider da se kora stegne dok pripremate fil.

U šerpi zagrijte slatku pavlaku i dodatnu količinu putera do tačke ključanja. Sklonite sa vatre, dodajte bijelu čokoladu i miješajte dok se ne istopi i fil ne postane gladak i kremast.

Na ohlađenu koru rasporedite svježe ili smrznute maline, a zatim preko njih sipajte pripremljeni fil. Tart odložite u frižider na tri sata, dok se potpuno ne stegne, prenosi "24Sedam".