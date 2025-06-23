​Kolač sa limunom je klasik među desertima, koji osvaja svojom jednostavnošću i osvježavajućim ukusom. Mekana i sočna tekstura biskvita u kombinaciji sa blagom kiselkastom notom limuna čini ovaj kolač savršenim za sve prilike.

Bilo da se služi uz popodnevnu kafu, kao lagani desert poslije ručka, ili kao slatki dodatak na svečanoj trpezi, limun kolač sa glazurom uvijek je siguran izbor. Priprema je jednostavna i ne zahtijeva posebne vještine, a rezultat je neodoljiv.

Vrijeme pripreme je 60 minuta.

Sastojci:

Za biskvit:

200 g putera (omekšalog)

200 g šećera

4 jajeta

250 g brašna

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

2 limuna (rendana korica i sok)

100 ml mlijeka

Za bijelu glazuru:

200 g šećera u prahu

2-3 kašike limunovog soka

1-2 kašike vode (po potrebi).

Priprema:

Zagrijte rernu na 180°C. Pripremite kalup za pečenje dimenzija oko 20x30 cm tako što ćete ga obložiti papirom za pečenje ili premazati puterom i posuti brašnom. U velikoj posudi mikserom umutite omekšali puter sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte jedno po jedno jaje, svaki put dobro umutite prije nego što dodate sljedeće.

U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Suve sastojke dodajte u umućenu smjesu sa puterom postepeno, naizmjenično sa mlijekom, sve vrijeme lagano muteći dok ne dobijete glatku i ujednačenu smjesu. Na kraju dodajte rendanu koricu i sok od limuna, pa pažljivo promiješajte da se sve lijepo sjedini.

Smjesu sipajte u pripremljeni kalup i ravnomjerno je rasporedite. Pecite u zagrijanoj rerni 25-30 minuta, dok čačkalica zabodena u sredinu kolača ne izađe suha. Kada je kolač pečen, izvadite ga iz rerne i ostavite da se potpuno ohladi u kalupu.

Dok se kolač hladi, pripremite glazuru. U posudi pomiješajte šećer u prahu sa limunovim sokom. Po potrebi dodajte kašiku po kašiku vode dok ne dobijete gustu, glatku smjesu za prelivanje. Kada se kolač potpuno ohladi, prelijte ga glazurom i ostavite da se glazura stegne. Nakon što se stegne, kolač isijecite na kocke ili pravougaonike i poslužite.