Najčešća pitanja o plodnosti i začeću

Već si počela aktivno raditi na bebi ili tek planiraš trudnoću u budućnosti? Vjerovatno će te zanimati odgovori na ova najčešća pitanja o ženskoj plodnosti, seksu i začeću.



Menstruacija mi duže traje i puno je oskudnija. Je li to znak smanjivanja plodnosti?

- Svaka promjena menstrualnog ciklusa ukazuje na promjenu hormonskog stanja, što je najčešće u izravnoj vezi s godinama života. Ako ste zabrinuti da nećete moći zatrudnjeti i/ili se približavate 35. godini života, obratite se liječniku. On će vas poslati na testiranje razine folikulostimulirajučeg hormona (FHS) u krvi. Rezultat ove analize ukazat će na reproduktivne rezerve jajnika (broj zdravih jajnih stanica koje su preostale do menopauze).

Veće šanse

Prema medicinskim statistikama, 30% parova napravi bebu u prvih mjesec dana od donošenja odluke da postanu roditelji. Čak 75% njih to ostvari za pola godine, 90% za godinu, a 95% za dvije godine. Ipak, znajte da su ove brojke samo statistike. Žene u ranim dvadesetim godinama imaju dvostruko veće šanse da zatrudne nego one u kasnim tridesetima.

Je li tačno da postoje samo dva dana u mjesecu kada je moguće začeti?

- Ne! Kada se spermiji oslobode, potrebno je samo 90 sekundi da prođu kroz grlić maternice i deset minuta da stignu do mjesta začeća - do vrha jajovoda. Na tom mjestu oni "čekaju" jajnu stanicu, i to između pet i sedam dana. Sve dok su spermatozodi na ovom mjestu, postoje šanse zatrudnjeti kada započne ovulacija. Jajna stanica može preživjeti samo 12 do 24 sata zbog čega, ako ste imali seksualni odnos pet dana prije ovulacije, postoje šanse da ostanete u drugom stanju. Kvote se znatno smanjuju ako ste imali odnos 48 sati nakon ovulacije.

Disfunkcija jajnika

Je li medicinski potpomognuta oplodnja sigurna za zdravlje?

- Svaka stimulacija jajnika predstavlja rizik. Prva potencijalna opasnost je hiperstimulacija koja može uzrokovati trombozu. Druga je povećanje rizika od raka jajnika. Liječnici još uvijek ne znaju zbog čega je rizik od pojave tumora kod pacijentica koje se podvrgavaju potpomognutoj oplodnji znatno povećan. Pretpostavka je da je to zbog uzimanja lijekova koji izazivaju naglašenu ovulaciju ili se možda radi o primarnoj disfunkciji jajnika, koja je i uzrokovala probleme u začeću.

Koliko često trebam imati spolne odnose da bih zatrudnjela?

- U idealnom slučaju, spermatozoid koji će oploditi jajnu stanicu treba biti pokretan, a njegova starost ne bi smjela biti duža od dva dana. Stručnjaci stoga savjetuju parove da vode ljubav svaki drugi dan u razdoblju od završetka jedne menstruacije do početka druge.

Redovan seks i u neplodnim danima povećava šansu za začeće.

Test na klamidiju

Na koji način mogu provjeriti svoju plodnost?

- Najpouzdaniji pokazatelj jeste test nivoa folikulostimulišućih hormona, koji će odrediti vaš ginekolog. Osim toga, treba napraviti i pregled ultrazvukom, kojim bi se utvrdila reproduktivna rezerva jajnika, ali i testirati na klamidiju jer ova "tiha" infekcija (često izostaju bilo kakvi simptomi) može narušiti sposobnost začeća. Ukoliko su menstruacije neredovne, bolne ili obilne, obratite se ljekaru jer spomenute tegobe mogu ukazivati na sindrom policističnih jajnika (koji može narušiti ili zaustaviti produkciju jajnih stanica).