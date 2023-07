Kako se izboriti s vodom u uhu

Voda u uhu na prvi pogled je mali problem, ali za one koji ga imaju itekako je veliki. Zašto nastaje i kako da nam ovog ljeta ne upropasti dugo očekivani odmor, objašnjava prof. dr Ivan Baljošević, otorinolaringolog Instituta za majku i dijete.

Bakterijska infekcija

- Bolest je vezana uglavnom za kupanje u nekim prljavim vodama i počinje s nekarakterističnim simptomima kao što je osjećaj svraba, grebanja i neke blage punoće uha. Međutim, već poslije 24 sata simptomi jako brzo napreduju i dolazi do jakog intenzivnog bola u uhu koji se širi na donju vilicu, tako da djeca i odrasli pacijenti ne mogu da otvore usta. Upravo taj intenzivan bol je ono što ih dovodi kod ljekara - naglašava doktor.

Osim toga, veoma brzo dolazi do otoka lokalnih limfnih žlijezda koje se nalaze ispod uha i praćeno je visokom temperaturom, malaksalošću i svim simptomima koji ugrožavaju i ometaju opće stanje pacijenta. Potrebno je obratiti se ljekaru u roku od dva tri dana, a ukoliko to ne učinimo, posljedice mogu biti jako loše, napominje dr. Baljošević, jer bolest sama neće proći, s obzirom na to da se u 90 posto slučajeva radi o bakterijskoj infekciji.

Sve infekcije uha u 90 posto slučajeva su bakterijske. U svega 10 posto slučajeva su u pitanju gljivične infekcije, i to uglavnom kod onih koji su ljetovali na nekim ekskluzivnim destinacijama kao što su Maldivi, Karibi i slično, gdje zbog visokih temperatura i velike vlažnosti živi veliki broj gljivica na koje naš organizam nije navikao.

Prva pomoć

- Ono što mi vidimo kod pacijenata koji dolaze iz Turske, Egipta, Grčke to su upravo te bakterijske infekcije. One se isključivo liječe antibiotskim kapima. Znači, ne treba uzimati antibiotike na svoju ruku, ali bilo bi lijepo da imamo te neke antibiotske kapi za uši kao neku prvu pomoć koju bismo mogli da damo - napominje otorinolaringolog.

Postoji određeni broj preparata na tržištu koji mogu preventivno da se daju kako biste spriječili razvoj upale uha. To su uglavnom preparati na bazi maslinovog ulja ili na bazi bademovog ulja, koje treba ukapati prije nego što odete na bazen ili na plažu.