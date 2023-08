Jedete ove namirnice za doručak: Možda ne biste trebali jer debljaju

Svaki nutricionista će reći da je doručak najvažniji obrok u danu, ali nikako nije svejedno šta tad jedemo. Taj izbor može značiti i hoćete li željenu liniju uspjeti održavati ili ćete se pak debljati – nesvjesni u čemu je problem.

Omiljena kajgana

Postoje namirnice za koje nikad ne bismo rekli da debljaju jer ih ubrajamo u zdrave. Među njima je omiljen doručak mnogima – kajgana, piše Eat This Not That.



Prije svega, stručnjaci podsjećaju da jaja zaista jesu zdrava i odlična opcija za sve koji bi htjeli smršavjeti. Ona nas dugo drže sitima, odličan su izvor proteina, imaju malo kalorija i sadrže hranjive tvari kojih nema u mnogim namirnicama.

Problem nastaje kada od jaja spremate kajganu – s maslacem ili s mnogo ulja. Ako u jaja, recimo, stavite maslac i ne gledajući koliko ga zapravo dodajete, tako ćete za doručak pojesti nekoliko stotina kalorija više. Nutricionisti kažu da se u praksi pokazalo da oni koji to shvate, lako poslije izgube kilograme nakon što izbace maslac.

Poprskati uljem

Dakle, jaja ne treba isključiti iz prehrane, dovoljno je da pri pripremi tave samo malo poprskati uljem. Tako nećete pretjerati s kalorijama, a imat ćete odličan doručak.

Na popisu namirnica koje vas mogu udebljati su i kafa, ako u nju dodajete razne dodatke, zobena kaša, također ako u nju svašta dodajete i ako ne pazite koliku porciju jedete, razna slatka peciva, te na kraju pahuljice koje su obično pune dodanog šećera i rafiniranih ugljikohidrata, piše Večernji.hr.