Psihologinja otkriva način kako pobijediti napad panike

Neobično je to da je Dženifer kao trenutno rješenje koristila limun. U videu ona govori gledaocima da isjeku limun na kriške i stave je u usta sljedeći put kada osjete da dolazi napad panike.

- Način na koji ovaj trik funkcionira je da unosi svijest u tijelo i u sadašnji trenutak, tako da je to sredstvo za uzemljenje. Usta zbog limuna počinju da se skupljaju i osjećate kiselost. To odvodi vašu svijest od negativnih misli i pomaže vam da se povežete s vašim okruženjem, a to je limun u ovom slučaju - rekla je Anders za HuffPost.

Anders je naglasila da to ne važi za nekoga ko ima napad panike zbog intenzivnog iskustva.