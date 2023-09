Kada je najbolje uzeti suplement cinka ako želimo skratiti trajanje prehlade

Cink, kao dodatak prehrani, svoju važnost pokazao je tokom pandemije kada su naučnici otkrili da su mnogi hospitalizirani bolesnici s COVID-19 imali manjak cinka u organizmu. Cink ima važnu ulogu u funkcioniranju imunološkog sistema, a pastile koje sadrže cink mogu skratiti i trajanje prehlade.



Esencijalni mineral

Pred nama je sezona prehlada i gripe pa je dobro znati kako vam cink može pomoći da je što uspješnije prebrodite. Cink je esencijalni mineral koji se nazali u svim ćelijama tijela, između ostalog, učestvuje u sintezi deoksiribonukleinske kiseline i proteina te pomaže imunološkom sistemu u borbi protiv bakterija i virusa.

Cink, također, može pomoći u procesu zacjeljivanja kod ljudi s dugotrajnim ranama ili čirevima. Ipak, najvećom prednošću i koristi cinka smatra se to što može skratiti trajanje prehlade, što je dobro znati jer nam se bliži još jedna sezona prehlada i gripe.

Također, dovoljna količina cinka u tijelu povezana je s bržim padanjem u san i s boljim kvalitetom spavanja.

Preporučena dnevna doza cinka varira od osobe do osobe, ali većina odraslih žena treba 8 do 12 miligrama, a većina odraslih muškaraca 11 miligrama cinka dnevno.

Kada tražimo cink u hrani, u najvećim količina nalazimo ga u mesu, ribi i kamenicama.

U određenoj količini ima ga i u biljnim izvorima, poput sjemenki bundeve i leće, dok ga u voću i povrću nema puno. Može se pronaći i u pojačanim žitaricama koje se uglavnom jedu za doručak.

Većina ljudi dobije dovoljne količine cinka iz hrane koju konzumiraju i nisu im potrebni dodaci prehrani s cinkom. No, nekima uzimanje suplemenata cinka može koristiti, pogotovo narednim grupama:

Rizične grupe

- ljudima s probavnim poremećajima poput celijakije, ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti

- vegetarijancima i veganima (s obzirom na to da su im biljke glavni izvor proteina)

- ljudima koji piju previše alkohola (alkoholna pića smanjuju količinu cinku koju tijelu apsorbira).

Na nedostatak cinka u organizmu mogu upućivati idući znakovi:

gubitak okusa i mirisa

sporo zarastanje rana

problemi s razmišljanjem, rasuđivanjem i pamćenjem.

Neki ljudi također mogu osjetiti dobrobiti od uzimanja pastila s cinkom unutar 24 sata od početka simptoma prehlade (a zatim svaka dva do tri sata, dok su budni, do sedam dana), s obzirom na to da se tako može skratiti vrijeme trajanja bolesti.

Postoje različite vrste cinka, uključujući cink sulfat, cink acetat i cink glukonat, ali nije poznato koji je oblik bolji od ostalih. Ipak, cink acetat pokazao se najboljim specifično kod prehlade.

Općenito, ne postoji tačno određeno doba dana kada treba uzeti cink. Primijetite li da osjećate mučninu kada ga uzmete na prazan želudac, uzmite ga uz obrok.

Najbolja apsorpcija

Na taj način možete imati dodatne koristi jer se cink najbolje apsorbira kada ga se uzima s proteinima. Stoga uzimanje cinka s visokoproteinskim doručkom može biti odlična opcija.

Koliko često biste trebali uzimati cink

To zavisi od osobe do osobe, najbolje je konsultirati se s ljekarom. Potrebe mogu varirati ovisno o tome u kakvom je trenutno stanju vaš organizam. Uzimate li nisku dozu cinka, u obliku multivitamina, bezopasno je uzimati ga svaki dan, naročito ako ne unosite velike količine cinka svakodnevnom prehranom. No, preporuka je ne uzimati velike doze cinka duže do dvije sedmice.