Znate li šta je endometrioza - bolest koja pogađa 1 od 10 žena

Približno 190 miliona žena pati od endometrioze, bolesti koju povezuju sa simptomima poput hroničnog umora, nadutosti, problema sa začećem, mučninom i jakim bolovima koji se mogu javiti nevezano za menstrualni ciklus.

Kako se dijagnosticira

Bolovi su različitog intenziteta zavisno od stepena endometrioze pa tako neke žene osjećaju bol ili neugodnost prilikom menstrualnog ciklusa, seksualnog odnosa ili tokom uriniranja/defekacije, dok kod nekih ta bol pređe u hroničnu i značajno utječe na njihov kvalitet života.

Obzirom da se do dijagnoze endometrioze još uvijek dolazi teško i sporo, pogotovo u državama koje nemaju centre specijalizirane za istu, poput BiH, fizičke simptome često prate anksioznost i depresija pa pacijentice upute psihologu sumnjajući u stvarnost simptoma, umjesto da se obavi kompletna dijagnostika.

Kod endometrioze se tkivo slično onom koje oblaže endometrijum nađe izvan maternice, tu raste i nerijetko se širi na druga mjesta u tijelu. To tkivo uzrokuje hronične upalne procese koji dalje vode do stvaranja priraslica i mnogobrojnih problema. Do danas, endometrioza je pronađena na skoro svim organima u tijelu.

Cijeli proces dijagnostike je složen i uključuje mnoge faktore. Jako je bitno doktoru iznijeti sve tegobe koje osjećate i na osnovu toga će on odrediti put kojim će potvrditi ili odbaciti sumnju na endometriozu. Neke od metoda su ultrazvuk (njime se najlakše i najbrže utvrdi postojanje tzv. „čokoladnih“ cisti), magnetna rezonanca i kao najdetaljnija se navodi laparoskopska dijagnostika.

Prevencija i liječenje

Tačan uzrok još uvijek nije poznat, ali teorija da nastaje od retrogradne menstruacije je odbačena kada je dr. David Redwine (Institut za endometriozu u medicinskom centru St. Charles, Oregon) pronašao lezije kod fetusa. Samim tim metoda liječenja koja se pokazala najefikasnijom je laparoskopska operacija kojom se uklanjaju lezije, priraslice, ciste sa svih zahvaćenih mjesta. Operacija se pokazala efikasnom u smanjenju simptoma, eliminiranju bolova i u nekim slučajevima potpunom izlječenju.

U svijetu danas postoji mnogo centara za endometriozu, ali nažalost u BiH trenutno nijedan.

Hormonske terapije

Druge metode, osim operacije, kojima doktori pribjegavaju su hormonske terapije kojima se uglavnom maskiraju ili ublažavaju simptomi, a u nekim slučajevima utječu na smanjenje cisti. Ono što može pomoći u ublažavanju simptoma je reguliranje ishrane, uzimanje odgovarajućih suplemenata koji ublažavaju upalne procese ( npr. kurkuma), izbjegavanje alkohola i cigareta.