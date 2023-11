Snimao se dok priča u snu: Evo zašto neki ljudi to rade i kada bi bilo dobro posjetiti ljekara

Pričanje u snu službeno se zove somnilokvija. Jedan je od oblika parasomnije, odnosno smetnji u ponašanju za vrijeme spavanja. Karakterizira ga pričanje u dubokom snu.

30 sekundi

Pričanje u snu može biti vrlo smiješno, zabavno, fascinantno, ali i sramotno. Možda ste pričali o nečemu što ste sanjali, odnosno proživjeli tog dana, a možda ste i otkrili onome pored vas puno više nego što ste željeli.

Ljudi u snu pričaju najviše 30 sekundi po epizodi, no neki mogu pričati više puta u istoj noći. Ponekad su to vrlo jasni izrazi i možete potpuno razumjeti što spavač govori. No katkad će to biti i mumljanja koja se teško dešifriraju. Dok ih slušate, činit će vam se da se obraćaju sami sebi. Neki šapću, a neki i viču.

Adamu Rozenbergu (Rosenberg), filmašu i videouredniku iz SAD, prijatelji su rekli da često priča u snu pa se odlučio snimiti. Napravio je kompilaciju svojih najboljih "provala" i objavio na YouTubeu.

Ko priča u snu i zašto

Polovica djece između tri i deset godina priča u snu, a tek mali broj odraslih - oko 5 posto. Neki mogu pričati svaku noć, a dečki i cure rade to podjednako. No stručnjaci vjeruju da je pričanje u snu nasljedno.

Naučnici još nisu sigurni pričamo li u snu ili ne jer se somnilokvija javlja u svim fazama sna. U većini slučajeva je potpuno bezopasna, no ponekad može biti znak poremećaja spavanja ili određenog zdravstvenog stanja, piše Webmd.