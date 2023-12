Naučnici objasnili: Ovih pet bolesti nasljeđujemo od roditelja

Svaka osoba ima dva seta gena, jedan od majke i jedan od oca. Geni se sastoje od DNK, nasljednog materijala kod ljudi i drugih organizama. Osim fizičkih karakteristika, geni određuju i neka zdravstvena stanja koja ljudi nasljeđuju od svojih roditelja.



Evo nekih od najčešćih nasljednih zdravstvenih stanja prema Nacionalnom centru za biotehnološke informacije Nacionalne medicinske biblioteke SAD, piše Tenet Health.

Bolesti srca

Nije iznenađujuće to je bolest srca dio liste, s obzirom na to da je vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Državama. Najčešći tipovi nasljednih srčanih bolesti su koronarna arterijska bolest (CAD) i hipertenzija ili visok krvni pritisak. CAD je uzrokovan akumulacijom plaka i holesterola na unutrašnjim zidovima arterija. Utječe na protok krvi i kisika do srca. CAD se s vremenom pogoršava i jedan je od vodećih uzroka srčanih udara u SAD. S druge strane, visok krvni pritisak se javlja kada vaše srce previše radi da bi gurnulo krv kroz vaše arterije.

Kako smanjiti rizik? Ako imate roditelje sa srčanim oboljenjima, možda imate povećan rizik od razvoja srčanih bolesti, ali možete smanjiti rizik ili barem pravilno upravljati simptomima. Neke promjene u načinu života koje mogu pomoći uključuju zdravu ishranu, redovno vježbanje, održavanje zdrave težine, ograničavanje konzumiranja alkohola, izbjegavanje pušenja i redovne posjete ljekaru.

Astma

Astma je bolest pluća uzrokovana okidačima kao što su alergije, zagađivači zraka, dim, buđ, grinje, životinje… Ljudi koji imaju astmu mogu da pate od epizoda stezanja u grudima, kašlja, problema sa disanjem i zviždanja.

Kako upravljati svojim simptomima? Ograničavanje vaše izloženosti okidačima je najbolji način da izbjegnete simptome astme. Također morate držati svoje lijekove pri ruci u slučaju da se pojave simptomi. Ako još ne znate sve okidače, razgovarajte s svojim ljekarom.

Dijabetes

Jedan od 13 ljudi u SAD ima dijabetes. Može biti uzrokovano genetskim faktorima, faktorima životne sredine i načinom života. Bez obzira da li se radi o dijabetesu tipa 1 ili tipa 2, to je hronična bolest koja se mora rano otkriti i liječiti jer može dovesti do ozbiljnih komplikacija kao što su sljepilo, amputacija, srčana oboljenja i otkazivanje bubrega.

Kako smanjiti rizik? Djeca ljudi s dijabetesom imaju veću vjerovatnoću da obole. Međutim, možete smanjiti rizik ili bolje upravljati simptomima tako što ćete jesti manje šećera i masti, održavati zdravu težinu, redovno vježbati, izbjegavati stres i konsultirati se sa svojim ljekarom za odgovarajući tretman.

Bolesti jednog gena ili monogene bolesti

Poremećaj jednog gena je specifičan gen koji uzrokuje bolest. Postoji više od 6.000 pojedinačnih genskih poremećaja i njihovi simptomi se razlikuju na mnogo načina. Neki poremećaji sa jednim genom mogu se identificirati čim dođe do trudnoće ili rođenja, dok se drugi možda neće dijagnosticirati sve do odraslog doba. Takvi poremećaji se mogu prenijeti čak i kada nečija majka i otac nemaju simptome.

Kako smanjiti rizik? Ako znate za jedan genski poremećaj u vašoj porodici, razgovarajte sa svojim ljekarom kako bi vas on mogao uputiti kod specijaliste. U suprotnom, možete tražiti test ili pregled da biste utvrdili da li imate navedeni poremećaj, prenosi Večernji list.

Rak

Rak dolazi u mnogim oblicima. Uzrokuje ga nekontrolirani rast i širenje abnormalnih ćelija u određenim dijelovima tijela. Osim načina života, nastanku raka doprinose i geni i faktori životne sredine. Neki od najčešćih tipova raka uključuju rak pluća, dojke i prostate. Rak pluća dovodi do najvećeg broja smrtnih slučajeva od raka kod muškaraca i žena u SAD.

Kako smanjiti rizik? Rizici i simptomi variraju u zavisnosti od vrste raka. Uopćeno govoreći, možete smanjiti rizik tako što ćete pratiti zdravu ishranu, redovno vježbati, izbjegavati pušenje, ograničiti konzumaciju alkohola i obavljati rutinske zdravstvene preglede.