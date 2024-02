Može ukazivati i na ozbiljan problem: Kako i gdje vas boli glava

Ponekad su glavobolje bezopasne i posljedica su neispavanosti, stresa, prevelike količine alkohola, dehidracije... Ali, ovisno o tome gdje i kako se pojavljuje, može se raditi o ozbiljnom zdravstvenom problemu.



Buka i svjetlo

Munjevita glavobolja pojavljuje se kao iz vedra neba, a maksimalni intenzitet postiže u nekoliko sekundi. To može biti pokazatelj niza zdravstvenih problema, uključujući i krvarenje zbog puknuće žile u mozgu, što je opasno po život.

Ako se glavobolja pojavljuje rano ujutro, svakako se trebate obratiti ljekaru, jer može ukazivati na tumor na mozgu, apneju, veoma visok krvni pritisak...

Po savjet ljekara treba otići i ako se uz glavobolju javljaju zamućenje vida, pogoršanje probave ili raspoloženja te napetost u vratu ili razdražljivost, ili ako se bol pojavi nakon udarca u glavu.

Glavobolje se razlikuju i po mjestu bola. Ako se javlja u jednoj polovini glave, radi se o migreni koja nije opasna, ali je vrlo naporna za one koji pate od nje, jer može trajati do 72 sata. Prepoznaje se po pulsirajućem bolu umjerenog do jakog intenziteta, a uz to se ponekad pojavljuje mučnina te preosjetljivost na buku i svjetlo. Uzmite tabletu protiv bolova odmah nakon prvih simptoma i mirujte u mračnoj i tihoj sobi.

Ako imate osjećaj kao da vam glavu neko steže obručem, riječ je o tenzijskoj glavobolji koja nastaje postepeno do srednjeg intenziteta bola. Najčešće se pojavljuje zbog stresa i potrebno je malo odspavati.

Određeno doba

Osjetite bol na jednoj strani lica, a kapak vam je natečen? To je cluster glavobolja koja je jaka i traje u ciklusima, od dvije sedmice do mjesec dana. Javlja se u određeno doba godine, a između dva napada mogu proći i godine. U vrijeme trajanja bol se javlja svaki dan, i to u isto doba dana ili noći, i traje između pola i tri sata.

Oni koji pate od ovog oblika primijetili su da im je bolje dok se kreću, za razliku od onih s migrenom koji moraju mirovati. Bol se javlja s jedne strane glave i obično se na toj strani lica začepi nosnica ili iz nje curi, kapak natekne, oko je crveno, lice i čelo se znoje. Ovaj oblik pet puta je češći kod muškaraca.