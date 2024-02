Kako prepoznati usamljene ljude

Usamljeni i depresivni ljudi imaju od tri do pet puta veći rizik od prerane smrti, pokazala su mnoga istraživanja. Evo kako da prepoznate osobe s takvim simptomima i šta sve ukazuje na to. Usamljenost utječe na kvalitet sna, pa se takvi ljudi češće bude noću.

Materijalne stvari

Stručnjaci s Univerziteta Jejl smatraju da što je osoba usamljenija to se duže tušira ili kupa u toploj vodi. Istraživanje iz 2012. godine pokazalo je da mnogi ljudi koriste fizičku toplinu kao zamjenu za toplinu u društvenim odnosima. Studenti koji su rekli da su usamljeni duže su se tuširali ili kupali u toploj vodi, a imali su potrebu i za toplim napicima, kao što je vruća čokolada.

Pojedina istraživanja povezuju usamljenost i sklonost ka posjedovanju materijalnih stvari. To je karakteristično za osobe kojima nedostaje ljubav, ali stručnjaci tvrde da to ne može nadomjestiti živi odnos i usamljenima preporučuju da novac troše na putovanja. Samoća može biti i zarazna. Prema rezultatima istraživanja objavljenim u ''Journal of Personality and Social Psychology'', za 52 posto je veći rizik da će se neko osjećati usamljeno ukoliko se druži s takvim osobama.

Velika gunđala

Oni koji se osjećaju prazno i neispunjeno su aktivni na društvenim mrežama i često igraju online igrice. Na taj način pokušavaju pronaći društvenu povezanost i toplinu, ali samo privremeno. Bilo bi bolje da prijatelje s društvenih mreža pozovu da izađu na ručak ili večeru. Takve osobe često od muhe prave slona, gunđaju kada im nešto nije po volji...