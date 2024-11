Ako ne možete da zaspite, probajte ove metode

Brojna istraživanja su pokazala da nesređene misli prije odlaska u krevet mogu uzrokovati nesanicu.

Teške misli mogu nam poremetiti san, ako uopće uspijemo da zaspimo, a tada se obično dešava da iz kreveta ustanemo umorni, umjesto odmorni. Srećom, postoje odlični i efikasni savjeti za bolji san, a samim tim i ljepši naredni dan.

Postoje razlozi zašto mnogi ljudi ne mogu prestati da razmišljaju o određenim stvarima prije spavanja.

Nekad smo pod stresom, nekad uzbuđeni i puni adrenalina, a previše razmišljanja može da pokvari san. Da vam to ne bi prešlo u naviku, koja poslije neće prestati sama od sebe, primijenite sljedeću strategiju.

Zaboravite na mobilni i ostale uređaje

Ljekari godinama poručuju da prestanemo koristiti pametne telefone, laptope i tablete neposredno prije spavanja, i to s dobrim razlogom.

Ne samo da svjetlost ekrana remeti našu proizvodnju melatonina, već ovi uređaji mogu pojačati teskobu i zabrinutost ako čitamo stresne vijesti.

Aplikacije i sajtovi čiji sadržaj skrolujemo zapravo su dizajnirani da nas i naš mozak drže angažiranima. Internet je osmišljen kako bi privukao pažnju tako da što više vremena provodimo na ekranu, a to šteti spavanju.

Kako biste zaštitili oči, isključite uređaje najmanje jedan sat prije spavanja. Stručnjaci također preporučuju da te male aparate držite podalje od spavaće sobe.

Riješite se briga prije odlaska u krevet

Kao što planirate vrijeme za posjetu prijateljima ili masažu, isto možete učiniti i sa svojim brigama. Odvojite od 15 do 30 minuta dnevno, bar jedan do dva sata prije spavanja, da zapišete te brige i riješite ih.

Stvorite rutinu koja će vam osnažiti mozak. Znajte da on cijelog dana radi velikom brzinom i da mu je neophodno vrijeme za odmor.

Prije spavanja radite nešto opuštajuće što će vas smiriti, slušajte muziku ili čitajte. Odagnajte teške misli koje su vas mučile tokom dana. Budite dosljedni i istrenirat ćete tijelo i mozak za miran san.

Vježbajte disanje metodom 4-7-8

Vjerovatno ste čuli da duboko disanje može pomoći u borbi protiv stresa, ali vam također može pomoći i da zaspite. Prije toga, otkucaji vašeg srca moraju da se uspore, a za to postoje tehnike disanja.

Jedna od metoda koju preporučuju stručnjaci jeste 4-7-8. Započnite udisanjem brojeći do četiri, zadržite dah do sedam, a zatim neka izdah traje dok izbrojite do osam. Učinite to najmanje pet do sedam puta.

Držite se rasporeda

Odlazak u krevet i buđenje u isto vrijeme znak su dobre higijene spavanja, koja pomaže i umu i tijelu.

Ako pokušate da odete prerano u krevet, kada mozak nije spreman za spavanje, on će se usredsrediti na druge stvari.