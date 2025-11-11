Black Ops 6 i Warzone morat će se ponovno skidati na PlayStationu 5

Nema ništa gore u modernom gamingu nego kad dođeš kući s posla i želiš pokrenuti igru – kad se ono igra malo ažurira – 112 gigabajta treba skinuti!

Takav je nesretni slučaj danas zahvatio sve igrače Call of Duty: Black Opsa 6 i Warzonea na PlayStationu 5. Nevezano za to planirate li nabaviti nadolazeći Black Ops 7, na Sonyjevoj vas konzoli čeka pozamašno ažuriranje Call of Duty HQ aplikacije, zbog kojeg u suštini trebate iznova skinuti čitav Black Ops 6 i/ili Warzone da biste mogli nastaviti s igranjem tih igara.

Ovo je još jedan u nizu bizarnih slučajeva glomaznih (re)instalacija Call of Dutyja, no nije poznato zašto je specifično zahvatio PlayStation 5 verziju igre. Nekoć, u ona naivna vremena prije dolaska PS5 konzole, bilo nam je rečeno kako će instalacije igara biti manje kad konzole prijeđu na SSD. I doista, u nekim slučajevima je i bilo tako, no ne i kod Call of Dutyja, koji se i dalje drži starih konzola pa nadolazeći Black Ops 7 izlazi i za uređaje koji ne koriste SSD.