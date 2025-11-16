JAVNOST U ŠOKU

Tehnologija iz Black Mirrora postaje stvarnost: AI imitira preminulu rodbinu

16.11.2025

Aplikacija 2Wai podigla je ogromnu prašinu nakon što je prikazano kako korisnici mogu razgovarati s AI avatarima svojih preminulih najbližih.

Video koji je pokrenuo buru prikazuje trudnicu koja putem telefona razgovara s digitalnom verzijom svoje majke, a zatim njenog sina kako godinama kasnije nastavlja “razgovarati” s virtuelnom bakom u sasvim svakodnevnim situacijama. Ideja kompanije je jednostavna, tvrde osnivači, a to je stvaranje trajnog digitalnog arhiva ljudi koji su nam bili važni.

Reakcije na internetu nisu bile nježne. Mnogi su opisali tehnologiju kao nešto što im djeluje neugodno, vještački i potpuno pogrešno, dok su drugi izrazili strah od toga koliko se granice između digitalnog života i realnih emocija opasno približavaju.

Granica koja se briše

Paralele sa kultnom epizodom serije Black Mirror pojavile su se odmah, posebno s pričom u kojoj djevojka koristi digitalnu verziju preminulog partnera. Razlika je što se sada sve ovo dešava u stvarnosti i dostupno je na App Store platformi. Aplikacija već omogućava kreiranje interaktivnih avatara na osnovu glasovnih snimaka i fotografija, a Android verzija stiže uskoro.

Mnogi stručnjaci upozoravaju da bi ovakva tehnologija mogla utjecati na proces žaljenja, posebno kod djece, jer briše prirodnu distancu između uspomene i stvarne osobe.

Brzi rast i još brža polemika

Kompanija 2Wai tvrdi da gradi mrežu koja bi u budućnosti mogla služiti kao digitalna arhiva čitavih porodica. Međutim, kako AI postaje sve realističniji, otvaraju se pitanja o privatnosti, emocijama i granicama koje možda ne bi trebalo prelaziti.

Sve to stavlja 2Wai u centar globalne rasprave o tome šta AI smije raditi s našim uspomenama i koliko daleko idemo kada pokušavamo zadržati nekoga ko više nije tu, prenosi Telegraf.rs.
