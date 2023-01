The Callisto Protocol podbacio u prodaji

Za potpuno novo ime na sceni to nikako nije loš rezultat, a treba uzeti u obzir i to da je riječ o igri koja nije naišla na univerzalne pohvale. Međutim, spomenuti izvor navodi kako je Callisto bio skup projekt s budžetom od otprilike 160 miliona američkih dolara. Izdavačka kuća Krafton stoga je očekivala da će se igra prodati u pet miliona primjeraka kako bi bila isplativa.

Portal MK Odyssey objavio je prve navodne rezultate prodaje za igru The Callisto Protocol. Ambiciozni horor naslov koji je lansiran početkom prošlog mjeseca navodno se do sada prodao u nešto više od dva miliona primjeraka.

Horor avantura The Callisto Protocol navodno je trebala prodati pet miliona primjeraka da ostvari dobit, što se za sada još uvijek nije dogodilo.

Još uvijek postoji nada da će se to dogoditi s vremenom. The Callisto Protocol će ove godine dobiti nekoliko DLC-ova, New Game+ i Hardcore modove, kao i epilog priče u ljeto 2023. Ipak, single-player igre u pravilu ostvaruju najveći dio prodaje po lansiranju, tj. u prvih nekoliko sedmica na tržištu.