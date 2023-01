Sony potvrdio 13 novih naslova za PS VR2, uključujući Tetris Effect

Sony će početi da isporučuje PS VR2 za nešto više od mjesec dana i otkrio je više detalja o igrama koje dolaze na platformu, kao i o lansiranju. Kompanija je potvrdila 13 dodatnih naslova za PS VR2, od kojih su svi već dostupni na PS VR ili drugim platformama.

Tetris Effect: Connected, Rez Infinite i Thumper su među originalnim PS VR naslovima koji će pogoditi nove slušalice. Oni koji već posjeduju Tetris Effect ili Rez Infinite za PS4 i PS VR moći će da nadograde na PS5 i PS VR2 verziju za 10 dolara. U Rez Infinite-u ćete moći da pratite i ciljate neprijatelje pomoću očiju. Praćenje očiju PS VR2 će takođe biti u prvom planu u Before Your Eyes, igri koja unapređuje vrijeme kada trepnete.

NFL Pro Era, Pavlov VR, Kayak VR: Mirage i What The Bat? takođe dolaze na PS VR2. Ako posjedujete naslov 3D slagalice Puzzling Places ili igru Synth Riders za PS VR, dobićete besplatnu nadogradnju.

Najnovije najave zaokružuju Song in the Smoke: Rekindled i Creed: Rise to Glory. PS VR2 stiže 22. februara. Osnovni paket, koji dolazi sa Sense kontrolerima i stereo slušalicama, košta 550 dolara. Takođe će vam trebati PS5 da biste koristili slušalice.

U međuvremenu, Polyphony je otkrio još nekoliko detalja o besplatnom ažuriranju PS VR2 za Gran Turismo 7, koje bi trebalo da bude dostupno na dan lansiranja.

Moći ćete da igrate skoro cijelu igru, uključujući online trke, u virtuelnoj stvarnosti.

Međutim, nećete moći da uživate u trkama za dva igrača sa podeljenim ekranom dok imate uključene slušalice, prenio je portal Noob.