It Takes Two dostigao nevjerovatnih 10 miliona prodanih primjeraka

Ne znamo koliko je nagovaranja trebalo da Electronic Arts podrži platformer o bračnom paru pred rastavom, ali bile su potrebne dvije godine da It Takes Two dođe do deset miliona prodanih primjeraka.

To jest, nešto manje ako ćemo biti precizniji, jednu godinu i deset mjeseci, piše portal Noob.

Zavidan je to rezultat i zasigurno vjetar u leđa za razvojni tim Hazelight, koji po svemu sudeći ponovno radi na nekoj kooperativnoj igri. Što se tiče It Takes Two, i pred tim je materijalom svijetla budućnost jer se već neko vrijeme šuška o adaptaciji igre u film.