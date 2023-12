Već ima više od 55 miliona pregleda na YouTubeu: Konačno objavljen trejler za GTA 6

Iz Rockstar Gamesa prije nekoliko dana najavili su kako će prvi trejler za Grand Theft Auto 6 objaviti 5. decembra. Najavljeno - učinjeno, iako je trejler u biti objavljen malo ranije jer je, kako su objavili na svom profilu na platformi X, prvi video novog GTA-a procurio na mreži, pa više nije bilo smisla čekati najavljeno vrijeme.

Najiščekivanija igra

O novom nastavku igre već pisalo se mnogo toga. Za mnoge je to jedna od najiščekivanijih igara u povijesti te bi mogla postati i jedna od najboljih i najpopularnijih videoigara svih vremena. O njenoj popularnosti dovoljno govori činjenica da je trejler objavljen na YouTubeu u samo desetak sati sakupio više od 55 miliona pregleda, a ta brojka brzo raste.

Što se samog trejler tiče, prema komentarima ispod njega, možemo zaključiti da je većina gejmera - oduševljena.

Video otkriva kako je igra, kao i jedan raniji nastavak, smještena u Vice City, grad inspiriran Miamijem, a u skladu s prijašnjim najavama, jednu od glavnih uloga prvi put će imati pripadnica nježnijeg spola Lucia. Ona će sa svojim partnerom "glumiti" u ovoj priči o ljubavi i kriminalu, koja bi, nije teško pretpostaviti, mogla srušiti prodajne rekorde kada su u pitanju videoigre.

Ima i loša vijest

Među inim, u komentarima se naročito hvali nivo detalja u ovom trejleru, no dok su gejmeri oduševljeni onim što su vidjeli u videu, jednim sigurno nisu zadovoljni, a to je početak prodaje igre. Konkretan datum nije poznat, no na kraju videa stoji obavijest da GTA VI stiže - 2025. godine. Dakle, nakon deset godina čekanja ljubitelji Grand Theft Auta moraju biti strpljivi još duže od godinu. Iako iz Rockstar Gamesa o tome ne govore, prema nekim neslužbenim informacijama, na novi GTA potrošili su više od milijardu dolara (spominje se čak i cifra od 2 milijarde dolara) te je to najskuplja igra svih vremena.