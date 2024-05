Call of Duty: Black Ops 6 dolazi na PlayStation 4 i Xbox One konzole?

Prema neslužbenom podatku, Call of Duty: Black Ops 6 navodno će se pojaviti i na prethodnoj generaciji konzola (PlayStation 4, Xbox One).

Čini se kako Call of Duty još nije spreman odbaciti “teret” starog hardvera te se u potpunosti posvetiti aktuelnim konzolama, uz standardno PC izdanje. Naime, primijećeno je kako trgovački lanac GameStop interno priprema narudžbe za PlayStation 4 i Xbox One verzije nadolazeće igre Call of Duty: Black Ops 6.

U slučaju da se ova informacija pokaže istinitom, ovo ne bi trebalo biti preveliko iznenađenje. Nedavno smo tako doznali da stari PlayStation 4 na mjesečnoj bazi još ima oko 59 miliona aktivnih korisnika, a to je brojka koju Call of Duty ne može tek tako zanemariti, piše HCL.hr.

Dosadašnje tranzicije Call of Duty serijala na noviji hardver nisu išle brzo, ali su ipak bile značajno kraće. PlayStation 3 i Xbox 360 dobivali su nove CoD igre pune tri godine nakon lansiranja PlayStation 4 i Xbox One konzola. U slučaju da je Black Ops 6 zaista u planu za PS4 i XBO, bit će to već peta CoD igra za stare konzole nakon lansiranja novijeg hardvera.