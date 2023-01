Raniji odlazak u penziju ima puno prednosti, ali i mane

Uživanje u zasluženoj penziji i sporiji tempo života imaju mnoge prednosti.

Međutim, izgleda da mogu uzrokovati i slabije funkcioniranje naših moždanih vijuga.

Pad nataliteta

U Kini, kao i u mnogim drugim zemljama, produženje životnog vijeka i pad nataliteta doveli su do sve većeg broja starije populacije, što je potaknulo uvođenje novog ruralnog penzionog sistema (NRPS).

NRPS je u nekim područjima Kine ponudio stanovnicima stabilan prihod ako odu u penziju sa 60 godina. Uz mnoge dobrobiti ovog programa, zabilježen je i jedan ozbiljan nedostatak – pad kognitivnih funkcija.

- Učesnici programa su saopćili o znatno nižim nivoima društvenog angažmana, znatno nižim stopama volontiranja i društvene interakcije. Smatramo da je povećana društvena izolacija snažno povezana s bržim kognitivnim padom kod starijih osoba – rekao je ekonomist Plamen Nikolov sa Sveučilišta Binghamton u Njujorku (New Yorku).

Naučnici su analizirali zdravstvene podatke 15.990 pojedinaca u razdoblju od 10 godina, s tim da je većina ispitanika dolazila iz zajednica koje su usvojile NRPS. Zabilježili su neke pozitivne ishode ovog programa. Penzioneri su u prosjeku počeli piti manje alkohola nego kad su radili, u većoj mjeri prestali pušiti te su bolje spavali.

Smanjene društvene aktivnosti

S druge strane, smanjile su im se društvene aktivnosti i one povezane s mentalnom sposobnošću. Kognitivni pad se najjasnije vidio u testu odgođenog prisjećanja, odnosno sposobnosti da se prisjetimo informacija, piše Science Alert.

- Pojedinci u područjima koja provode NRPS imaju znatno niži rezultat u ovom testu od onih koji žive u područjima koja ne omogućuju taj program. Tokom gotovo 10 godina od njegove implementacije, program je doveo do pada kognitivnih performansi za skoro petinu standardne devijacije pri mjerenju pamćenja - rekao je Nikolov.

Stručnjaci smatraju da je socijalna izolacija glavni uzrok kognitivnog pada zabilježenog tokom ovog proučavanja, što znači da bi se problem mogao riješiti uvođenjem dodatnih aktivnosti za starije osobe. Istraživanje naziva Do pension benefits accelerate cognitive decline in late adulthood? Evidence from rural China objavljeno je u časopisu Journal of Economic Behavior & Organisation.