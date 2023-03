Novo otkriće: Evo od čega zebru štite crno-bijele pruge

Dugo se smatralo da zebri crno-bijele pruge služe kao kamuflaža od predatora, međutim ispostavilo se da ovaj upečatljiv obrazac ima više veze sa odbranom od mnogo manjih napasti - konjskih muha koje joj sisaju krv.

Kako naučnici postaju sve sigurniji u to zašto su zebre prugaste, sada skreću pažnju na to čemu im taj crno-bijeli obrazac služi, prenosi Biologist.

Išarano platno

Naučnici, u nedavno objavljenom istraživanju, smatraju da su pronašli makar dio odgovora, pomoću išaranog platna i nekoliko strpljivih pomagača.

Prije nekoliko godina, studija koju su vodili istraživači sa Univerziteta u Bristolu u Velikoj Britaniji otkrila je da su pruge zebre bile prilično dobra zaštita od neprijatnih muha koje ih grickaju.

Istraživači su prekrivali leđa konja dekama sa različitim šarama, a zatim su snimali ponašanje konjskih mušica kako bi ustanovili koji efekat različiti obrasci pruga imaju na njih.

- Znali smo da konjske mušice ne slijeću na prugaste objekte. Nekoliko studija je to sada pokazalo, ali nije jasno koji aspekt pruga smatraju odbojnim - kaže evolucioni ekolog Tim Karo sa Univerziteta u Bristolu u Velikoj Britaniji.

Veliki tamni objekti

- Da li je to širina pruga? Kontrast crne i bijele? Polarizovani signal koji se emituju od objekata? Zato smo krenuli da istražimo ove probleme koristeći različite šarene tkanine prebačene preko konja i snimili nadolazeće konjske muhe – prepričava Karo.

Konjske mušice najviše su privlačili veliki tamni objekti - kada su konja prekrili sivom dekom zabilježen je najveći broj slijetanja, a kada se tamna boja razbije bijelom, mušice postaju manje zainteresovane.

Pokazalo se da su pokrivači sa velikim crnim trouglovima postavljenim na različite pozicije sljedeći najprivlačniji dizajn za muhe, a zatim kaputi sa malim šarama u obliku šahovnice. Pruge su bile najneprivlačnije, a što je kontrast između pruga bio veći, to je sve manje muha slijetalo na konje.

Jaki obrisi

Istraživači misle da je ključ u eliminisanju jakih obrisa velike tamne mrlje u vidnom polju konjskih mušica, tako da su jasne crne i bijele pruge prilično dobro rješenje. Drugim riječima, to znači da zebre izgledaju manje kao meta.

- Ovo ukazuje da će svaki kopitar koja smanji svoj ukupni tamni obris prema nebu imati koristi u smislu da neće biti meta napada ektoparazita – rekao je Karo.

Na osnovu nalaza ove studije, muhe ne odvraćaju bilo kakvi efekti optičke iluzije ili polarizacija svjetlosti (određeni dijelovi zebre izgledaju svjetlije). Tanke crno-bijele pruge ipak djeluju kao neka vrsta kamuflaže, ali ne protiv velikih predatora, već malih.

Dlake zebre

Naučnici su godinama pokušavali da otkriju svrhu zebrinih pruga. Ranije se ukazivalo da su one neka vrsta mehanizma za kontrolu temperature ili način da se zbune konjske muhe.

Sljedeće pitanje za debatu je zašto su zebre jedini kopitari za koje znamo da su razvili ovaj poseban dizajn na svom tijelu. To je nešto što se tek treba otkriti.

- Znamo da je dlaka zebre - krzno - kratko, što omogućava konjskim muhama da se lako probiju do kože i krvnih kapilara ispod, što ih čini prilično privlačnim konjskim mušicama. Možda je važnije to što su bolesti koje one prenose fatalne za porodicu konja, a manje za kopitare. Ali ovo još treba istražiti – zaključio je Karo.