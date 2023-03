Medalje za BiH na međunarodnom takmičenju iz nauke, inženjeringa i tehnologije

Učenici Richmond Park Koledža Sarajevo osvojili su dvije zlatne medalje, jednu srebnu i jednu bronzanu medalju na međunarodnom takmičenju "I-FEST2" u Tunisu. Riječ je o jednom od najvećih takmičenja u Africi iz nauke, inženjeringa i tehnologije tradicionalno organiziranom u Tunisu čiji je cilj inspirisati intelektualnu znatiželju u mladim umovima širom svijeta.



Učenici mogu pokazati svoje znanje iz nauke i tehnologije te inženjeringa. Organizator takmičenja je ATAST (Tunisian Association for the Future of Sciences and Technology). Takmičenje je trajalo od 18. do 22. marta, gdje je više od 500 učesnika sa svojih 120 projekata predstavljalo 32 različite zemlje poput Kanade, Brazila, Malezije, Tunisa, Češke, Južne Afrike, Meksika, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i dr.

- Bosna i Hercegovina može biti ponosna na naše mlade talente iz Richmond Park škola koji dolaze iz različitih gradova kao što su Sarajevo, Visoko, Konjic, a koji pohađaju Richmond Park srednje škole. Oni su u pratnji mentorice Azre Ahmić ostvarili zavidne rezultate za BiH. Ukupno su osvojili dvije zlatne medalje, jednu srebnu i jednu bronzanu medalju, te tako još jednom dokazali kako se rad i trud talentovanih bosanskohercegovačkih učenika prepoznaje širom svijeta - saopćeno je iz Richmond Park škole.

Fatima Hadžić, Damir Kadrić, Denis Avdić su osvojili zlatne medalje, Merjem Mihaljević je osvojila srebrenu medalju, dok su osvajači bronzanih medalja Emina i Dinela Metović. Denis Avdić, Damir Kadrić i Merjem Mihaljević su također osvojili specijalnu nagradu od britanskog naučnog časopisa Journal4youth i imati će priliku svoje radove objaviti u časopisu.

I-FEST2 je akreditovani partner BOSEPO naučne olimpijade projekata koja se svake godine održava u Richmond Park obrazovnim institucijama.