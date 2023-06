Veliko otkriće NASA-e: Jedini okean izvan Zemlje sadrži oblik fosfora

Saturnov mjesec Enceladus godinama je mamio naučnike zbog mogućnosti postojanja okeana ispod debele površine leda. Sada je tome dodan i novi element: čini se da taj hladni, mračni okean sadrži oblik fosfora, esencijalni sastojak za život kakav poznajemo, piše Washington Post.

To znači da Enceladus ima jedini okean izvan Zemlje za koji se zna da sadrži svih šest elemenata potrebnih za život.

Otkriće otopljenog natrijevog fosfata, objavljeno u srijedu u časopisu Nature, čini Enceladus još intrigantnijim u potrazi za nastanjivim svjetovima izvan Zemlje.

Ne znači da je naseljeno

Izvještaj se temelji na podacima s instrumenta na NASA-inoj svemirskoj letjelici Cassini koja je istraživala Saturn i njegove mjesece.

-Sada smo doista otkrili da je podzemni okean Enceladusa najnastanjivije mjesto u Sunčevom sistemu, barem koliko mi znamo, rekao je glavni autor izvještaja Frank Postberg, profesor na Slobodnom univerzitetu u Berlinu.

- No to ne znači da tamo zapravo ima života, to jest, da je naseljeno, dodao je.

Skromne veličine, čini se da Enceladus ima ono što naučnici nazivaju „okean sode“: gaziran je, pjenušav i slan. Postberg sugeriše da bi okus mogao biti poput sapuna. Okean je skriven ispod debelog leda, no smrznute čestice migriraju kroz pukotine u ledu i pršte u svemir. Te se perjanice ponekad nazivaju i gejzirima, no Postbergu se ne sviđa taj termin jer upućuje na erupcije tekuće vode.

Godine analize

Otkrivanje fosfora zahtijevalo je godine analize podataka o česticama koje su udarile u instrument letjelice Cassini dok je jurila pokraj tog ledenog mjeseca.

Fosfor je jedan od šest elemenata (ugljik, vodik, dušik, kisik, fosfor, sumpor), koji zajedno s vodom i energijom čine temelj za biohemiju na Zemlji. Neophodan je za strukturu DNA i RNA te za prijenos energije u stanicama. Budući da je relativno rijedak, smatra se izuzetno važnim za život, ističe Postberg.

U okeanu Enceladusa ima ga u izobilju.

Uprkos velikoj udaljenosti od Sunca, ledeni mjeseci koji kruže oko Jupitera i Saturna mogu imati tekuće okeane jer dobivaju energiju od gravitacije. Mala su tijela stegnuta plimnim silama koje se stvaraju u njihovim krugovima oko ogromnih planeta, čijim se djelovanjem proizvodi unutrašnja toplina. Jupiterov stjenoviti mjesec Io, prekriven vulkanima, primjer je tog fenomena. Na Enceladusu plimno zagrijavanje možda pokreće hidrotermalne otvore slične onima koji izbacuju vodu bogatu hranjivim tvarima u okean na Zemlji.