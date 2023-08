U Kini nađena drevna lobanja: "Ne nalikuje nijednoj ljudskoj pronađenoj do sada"

Za nedavno pronađeni drevni ljudski fosil u Kini međunarodni tim naučnika tvrdi da ne nalikuje nijednom drugom do sada zabilježenom homininu. Hominini su pleme primata iz potporodice hominidi koje obuhvata vrste Homo i čimpanze te njihove izumrle pretke.

Nedostaje grana

Naime, ostaci ne liče ni lozi koja se razdvojila u neandertalce, ni denisovcima (denisovski čovjek), a ni nama, što ukazuje na to da našoj sadašnjoj verziji ljudskog porodičnog stabla nedostaje još jedna grana.



Čeljust, lobanja i kosti nogu koje pripadaju ovome, za sada neklasificiranome homininu oznake HLD 6, otkrivene su u Hualongdongu, u istočnoj Aziji 2019., a naučnici Kineske akademije nauka (CAS) od tada pokušavaju spojiti ostatke s nekom poznatom lozom. Za sada nisu uspjeli, piše Science Alert.

Lice ovog hominina slično je strukturirano kao lice moderne ljudske loze, koja se odvojila od Homo erectusa još prije 750.000 godina. Ali nedostatak forme brade više nalikuje denisovcima, izumrloj vrsti drevnog hominina u Aziji koja se odvojila od neandertalaca prije više od 400.000 godina.

Stoga stručnjaci s CAS-a, koji su na ovom istraživanju sarađivali s naučnicima s kineskog Univerziteta ''Xi'an Jiaotong'', britanskog Univerziteta ''York'' i španskog Nacionalnog istraživačkog centra za evoluciju, smatraju da su otkrili potpuno novu lozu hibrida između grane koja nam je podarila moderne ljude i one koja je izrodila druge drevne hominine u regiji, poput denisovaca.

Treba napomenuti da se mnogi fosili hominina iz pleistocena pronađeni u Kini nisu lako uklopili ni u jednu do sada poznatu lozu. Neki stručnjaci smatraju da se vjerovatno radi o srednjim varijacijama pri razvoju prema modernom čovjeku; poput arhaičnog primjerka Homo sapiensa ili naprednog oblika Homo erectusa.

No ovo prilično linearno i pojednostavljeno tumačenje je podosta kontroverzno te ga nije prihvatila šira naučna zajednica. Naime, dok je Homo erectus postojao u Indoneziji do prije otprilike 100.000 godina, ostaci koji su nedavno pronađeni u istočnoj Kini više nalikuju drugim, modernijim linijama hominina.

Prijašnje studije genoma ostataka neandertalaca u Evropi i zapadnoj Aziji su pronašle dokaze o četvrtoj lozi hominina koja je živjela u srednjem do kasnom pleistocenu. No ova grupa nikada nije službeno identificirana u fosilnom zapisu. Možda ovi ostaci pronađeni u Kini predstavljaju dio slagalice koja je nedostajala.

- Nađena fosilizirana čeljust i lobanja pripadaju djetetu od 12 ili 13 godina. Dok njegovo lice ima crte modernih ljudi, udovi i čeljust odražavaju primitivnije osobine - pišu naučnici.

Moderna obilježja

Homo sapiens se u Kini pojavio tek prije oko 120.000 godina, ali izgleda da su neka od naših "modernih" obilježja na tom području postojala i ranije. Moguće je da je posljednji zajednički predak H. sapiensa i neandertalaca nastao u jugozapadnoj Aziji i kasnije se proširio na sve kontinente. No to je samo hipoteza, pravu istinu ćemo saznati tek nakon daljnjih istraživanja.

Studija naziva ''Morphological and morphometric analyses of a late Middle Pleistocene hominin mandible from Hualongdong, China'' objavljena je u časopisu ''Journal of Human Evolution'', piše Index.hr.