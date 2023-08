Kao u SF filmu: Naučnici rekonstruirali pjesmu ''Pink Floyda'' snimajući moždanu aktivnost ljudi

Naučnici su uspjeli rekonstruirati pjesmu „Another Brick in the Wall“ benda ''Pink Floyd'' osluškujući moždane valove pacijenata, što je prvi put da je prepoznatljiva pjesma dekodirana iz snimaka moždane aktivnosti, piše Guardian.

Ovaj poduhvat, piše ScienceNews, liči na događaj iz naučnofantastičnih filmova.



Obnova muzikalnosti

Naučnici s Univerziteta Kalifornije u Berkliju, u SAD, nadaju se da će na ovaj način uspjeti da obnove muzikalnost prirodnog govora kod pacijenata koji imaju problema u komunikaciji zbog neuroloških oboljenja poput šloga ili amiotrofične lateralne skleroze, bolesti od koje je patio slavni fizičar Stiven Hoking (Stephen Hawking).

Članovi istog tima ranije su uspjeli da dekodiraju govor, pa čak i u tišini zamišljene riječi, zahvaljujući snimcima mozga.

- U suštini, sve te rekonstrukcije imale su robotski kvalitet. Muzika je, po svojoj prirodi, emotivna i prozodijska - ima ritam, stres, akcenat i intonaciju. Ima mnogo veći spektrum od ograničenih fonema bilo kog jezika, što daje drugu dimenziju dekoderu govora koji može da se implantira - rekao je prof. Robert Najt, neurolog Univerziteta Kalifornije u Berkliju i vođa istraživanja.

Dok je raniji rad dekodirao aktivnost u moždanim dijelovima za govor, oblasti koja kontrolira mala kretanja usta, vilice, jezika i grkljana, ova prati snimke iz dijelova mozga zaduženih za obradu zvuka.

Operacije zbog epilepsije

Tim je analizirao snimke moždane aktivnosti 29 pacijenata kojima je puštana skoro trominutna pjesma s njihovog albuma „The Wall“ iz 1979. Moždana aktivnost je detektirana postavljanjem elektroda direktno na površinu njihovog mozga dok su ih spremali za operacije zbog epilepsije.

Vještačka inteligencija je korištena da dekodira snimke, a onda da napravi reprodukciju zvuka i riječi. Iako veoma zagušena, fraza „Sve je samo još jedna cigla u zidu“ („All in all, it‘s just another brick in the wall“) se jasno prepoznaje uz ritam i melodiju pjesme.

- Zvuči kao da se pjeva pod vodom, ali ovo je naš prvi pokušaj da ovo uradimo - rekao je Najt.

On vjeruje da će korištenje boljih elektroda popraviti kvalitet rekonstrukcije.

Udaljenost elektroda

- Prosječno su elektrode bile udaljene oko 5 milimetara, ali imali smo nekoliko pacijenata s elektrodama udaljenim 3 milimetra i oni su to najbolje izveli. Sada kada znamo da ovo možemo da uradimo, mislim da bi korištenjem elektroda udaljenih milimetar i po zvuk bio mnogo bolji - rekao je Najt.

Studija, koju je Najt radio s kolegom neuronaučnikom Ludovikom Belijerom, objavljena je u žurnalu PloS Biology, piše Telegraf.rs.