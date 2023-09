Naučnici u laboratoriju ispitivali koje namirnice ubijaju ''miris'' bijelog luka, evo šta su otkrili

Jogurt je veoma zdrava namirnica, a testiranja naučnika provedena u laboratoriju pokazala su da ima još jednu veliku korist – ubija smrad bijelog luka, saopćio je tim istraživača s Državnog univerziteta Ohaja.

Mliječni proizvodi

Oni su u laboratoriju proveli veliko ispitivanje kakav utjecaj ovaj mliječni proizvod ima na isparenja koja nastaju nakon konzumacije bijelog luka, piše EurekAlert!



- Bijeli luk sadrži isparenja sumpora koji izazivaju smrad iz usta nakon jela. Cilj ove studije bio je da shvatimo kako jogurt i njegove komponente utječu na eliminaciju tog smrada. Sirov i prženi bijeli luk su korišteni u različitim tretmanima i mjerenjima isparenja, koji su obavljani pomoću posebnog spektrometra. Prženi bijeli luk je gotovo odmah značajno smanjio isparenja sumpora. Smrad sirovog bijelog luka bio je više smanjen nego smrad prženog poslije svakog od tretmana. Masnoća, protein i voda značajno su smanjili koncentracije sumpora iz bijelog luka - navodi se u naučnoj studiji objavljenoj u žurnalu ''Molecules''.

- Visok unos proteina je veoma popularan trenutno. Jednostavno, ljudi žele da unose više proteina. Neočekivana korist od toga mogla bi da bude eliminacija smrada od bijelog luka koji isparava iz usta. Više sam uzbuđena zbog efikasnosti proteina jer savjetovanje ljudima da jedu više masnoće neće naići na odobravanje - rekla je Šeril Berindžer, profesorica za ispitivanje hrane Državnog univerziteta Ohaja.

Jabuke, nana, zelena salata i mlijeko

Ona je i ranije ispitivala koja hrana smanjuje smrad bijelog luka, a među testiranom hranom su jabuke, nana, zelena salata i mlijeko. Sve te namirnice zahvaljujući enzimima i masnoći mogu da umanje jačinu isparenja sumpora koja nastaju nakon što se pojede bijeli luk.

Da ispitaju utjecaj jogurta ona i njena saradnica doktorand Manprit Kaur odlučile su nakon što su naišle na spekulacije da jogurt ubija smrad bijelog luka.

Za svaki eksperiment istraživači su stavljali jednaku količinu bijelog luka u staklene boce i utvrdili da se otpušta ista količina sumpornih isparenja, a onda su sve tretirali jogurtom. Mjerenja su obavljana prije i poslije. Rezultati su pokazali da je jogurt 99 posto uspješan u smanjivanju smrada sirovog bijelog luka.

Razdvojeni sastojci jogurta – masnoća, proteini i voda – nisu imali jednaki utjecaj, ali su masnoća i protein djelovali bolje nego voda.

Slabiji okus

- Znamo da protein za sebe vezuje okus, to se dugo smatralo negativnim, posebno ako hrana s visokom količinom proteina ima slabiji okus. U ovom slučaju to je pozitivno. Kada smo ispitivali utjecaj jabuka, rekli smo da one moraju da se pojedu odmah poslije bijelog luka da bi imale utjecaj. Slično je i kada je riječ o jogurtu, konzumirajte ga odmah nakon bijelog luka - rekla je Berindžer, piše Telegraf.rs.