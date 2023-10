Umjetna inteligencija predvidjela zemljotrese sedmicu unaprijed

Predviđanje potresa je neka vrsta svetog grala seizmologije i do sada nauka nije pronašla način na koji bi se mogli predviđati, a mnogi naučnici govore da to možda nikada nećemo ni moći.



Međutim, novo istraživanje naučnika Univerziteta Teksas (UT) u Ostinu dovelo je do razvoja algoritma umjetne inteligencije koji je tačno predvidio 14 potresa i pogodio njihovu gotovo tačnu snagu.

Promašio je tek jedan potres

AI je osposobljen za otkrivanje statističkih neravnina u seizmičkim podacima u stvarnom vremenu koje su istraživači uparili s prethodnim potresima. Ishod je bila sedmična prognoza u kojoj je AI uspješno predvidio 14 potresa unutar 300 kilometara od mjesta gdje je procijenjeno da će se dogoditi i na gotovo tačno izračunatoj snazi. Promašio je tek jedan potres i dao osam lažnih upozorenja.

Još se ne zna hoće li isti pristup funkcionirati na drugim lokacijama, ali već je i ovo svojevrsna prekretnica u istraživanju predviđanja potresa vođenog umjetnom inteligencijom.

- Predviđanje potresa je sveti gral - rekao je Sergej Fomel, profesor na UT-ovom Zavodu za ekonomsku geologiju i član istraživačkog tima.

- Još nismo blizu predviđanja za bilo koji dio svijeta, ali ono što smo postigli govori nam da je ono što smo mislili da je nemoguć problem u načelu rješivo.

Ispitivanje je bilo dio međunarodnog takmičenja održanog u Kini u kojem je umjetna inteligencija koju je razvio UT proglašena najboljom među 600 drugih dizajna. Nalazi ispitivanja objavljeni su u časopisu Bulletin of the Seismological Society of America.

- Ne vidite potrese koji dolaz. Radi se o milisekundi, a jedino što možete kontrolirati je koliko ste spremni. Čak i sa 70 posto, to je golem rezultat i mogao bi pomoći u smanjenju ekonomskih i ljudskih gubitaka te ima potencijal dramatično poboljšati spremnost na potres u cijelom svijetu - rekao je Aleksandros Savaidis, naučnik koji vodi program seizmološke mreže Teksasa TexNet.

Testiranje u Teksasu

Istraživači su rekli da je njihova metoda uspjela slijedeći relativno jednostavan pristup strojnog učenja. AI je dobio skup statističkih opcija temeljenih na znanju tima o fizici potresa, a zatim je rečeno da se vježba na petogodišnjoj bazi podataka seizmičkih snimaka.

Nakon što je obučen, AI je dao svoju prognozu osluškujući znakove nadolazećih potresa među pozadinskom tutnjavom na Zemlji.