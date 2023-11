Lovac na najstrašnija morska bića pokazao zastrašujuću kolekciju: Pogledajte kakva je stvorenja sve uhvatio

Volimo reći da manje znamo o okeanu ovdje na Zemlji nego što znamo o površini Marsa, jer, iako imamo opću predodžbu o njegovoj strukturi, stvarno smo istražili manje od 0,05 posto naših okeana.

No, zahvaljujući ovom impresivnom roniocu dubokog mora, bolje razumijemo što se tamo zaista nalazi. Roman Fedortsov je dubokomorski ribar koji radi u luci Murmansk u Rusiji, koja gleda na Barentsovo more, relativno plitko more koje se otvara prema Arktičkom okeanu.

Fedortsov je ribario posvuda i sada je odlučio javno podijeliti slike dubokomorskih stvorenja koja završe u njegovim mrežama. I koja su uistinu bizarna pa čak i zastrašujuća.