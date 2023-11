Naučnici snimili zapanjujuće prizore: Foke uzvratile udarac i otjerale veliku bijelu psinu

Spektakularni snimci uhvaćeni na južnoj obali Afrike prikazuju ogromnu skupinu foka koja juri i tjera velikog bijelog morskog psa. Ova scena nalazi se u prvoj epizodi nove dokumentarne serije "Planet Earth III".



Južnoafričke krznenke (Arctocephalus pusillus) hrane se masovnim jatima riba koja se okupljaju u hranjivim obalnim vodama. U snimku dugom tri minute narator i prirodoslovac Dejvid Atenborog (David Attenborough) opisuje kako se jato foka spušta niz oštre stijene do mora i uranja u valove u potrazi za hranom.

Velike bijele u lovu

Posljednjih godina vode uz južnu obalu Afrike privukle su i neviđen broj velikih bijelih morskih pasa koji love foke - često ih ima i do 12 na ovom dijelu obale. Snimak prikazuje velike bijele morske pse kako love u kristalno čistim vodama poluotoka Roberg. Snimak naglašava koliko se brzo ti grabežljivci mogu ubrzati kako bi napali svoj plijen, postižući punu brzinu već nakon pet zamaha repom. No također prikazuje kako se foke bore za život.

-Posljednjih dvadeset godina povećala se učestalost viđenja velikih bijelih morskih pasa na tom području, vjerovatno kao posljedica rastuće kolonije foka, ali i možda drugih faktora koje još pokušavamo razumjeti - rekla je Džordžina Vord (Georgina Ward), saradnica producentica epizode "Obale" koja je režirala sekvencu foka protiv velikih bijelih morskih pasa, za Live Science.

Dinamični snimci uključuju velike bijele morske pse koji prate stjenovitu obalu i tjeraju foke bliže stijenama, kako bi ih lakše uhvatili.

Kako jedan veliki bijeli morski pas prilazi plijenu, deseci foka okupljaju se iza njega i tjeraju ga natrag u dublje more. Sve više foka pridružuje se skupini i na koncu tjera ogromnog grabežljivca.

-Vidjeti tako velikog i sposobnog grabežljivca potpuno nadjačanog od svojeg plijena i kako otpliva u dublje vode je nevjerovatno i iznenađujuće - rekla je Vord.

-To nije ono što biste očekivali da će se dogoditi u susretu između morskog psa i foka. Vrlo rijetko biste vidjeli da se jedan morski pas jednostavno ne predaje i gledali bismo ga i snimali ga 10 do 15 minuta kako ide gore i dolje uz stijene s rojem foka za sobom. No većinu vremena, nakon što počne opkoljavanje, nisu se zadržavali.

Ponašanje opkoljavanja foka viđeno je i proučavano u drugim dijelovima svijeta, ali ne s tolikom intenzitetom i dosljednošću kao što je to viđeno na poluotoku Roberg, rekla je Vord.