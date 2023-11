U tijelu drevne Egipćanke pronađen čudan tumor sa zubima

Arheolozi su u drevnoj podzemnoj grobnici u Egiptu naišli na veoma čudan nalaz - zub u zdjelici mlade žene koja je umrla prije nekoliko hiljada godina. U početku je nadzornica lokaliteta arheologinja Melinda King Vecel (Wetzel) mislila da se radi o fetusu iz vremena egipatskih faraona, no kasnije se ispostavilo da je riječ o još rjeđem otkriću.

Radi se o vrlo rijetkom nalazu na području arheologije. Zapravo, ovo je tek peti slučaj te vrste i jedini iz Egipta. Tumor je nekoliko stoljeća stariji od ostalih drevnih teratoma koje su prethodno otkrili arheolozi u Španiji, Francuskoj, Peruu i Portugalu, piše Science Alert.

Poseban prsten

Kada je Vecel ugledala zub, mislila je da nema ništa uz njega. No nakon detaljnijeg pregleda otkriven je još jedan prazan utor na kalcificiranoj masi.

Tokom daljnjeg iskapanja pronađen je drugi zub blizu vrha nožne kosti, još uvijek unutar zdjelične šupljine. Savršeno se uklapao u prazan utor te arheolozi smatraju da je i on bio dio tumora, s time da se odvojio tokom raspadanja tijela.

Djevojka je imala zlatni prsten na lijevoj ruci koji se nalazio blizu tumora. Na prstenu je bio prikaz Besa, staroegipatskog božanstva povezanog s plodnošću i zaštitom. Arheolozi smatraju da je djevojka možda s razlogom nosila baš taj prsten, kako bi joj "pomogao" pri boli ili neplodnosti.

Istraživanje naziva A mature ovarian teratoma from New Kingdom Amarna, Egypt objavljeno je u časopisu International Journal of Paleopathology.