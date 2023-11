Mikroplastika može utjecati na nastanak oblaka

Kako vrijeme prolazi, naučnici na sve više mjesta pronalaze mikroplastiku. Otkrivena je u pitkoj vodi, hrani, zraku pa čak i u krvi. Sada je ustanovljeno da te sićušne čestice mogu čak utjecati na vrijeme. Naime, stručnjaci su pronašli mikroplastiku u većini uzoraka oblaka uzetih s vrha planine u Kini. Pratili su njeno kretanje i otkrili da bi mogla igrati ulogu u stvaranju oblaka.

Cirkulira kroz okoliš

Mikroplastika su sićušni komadi plastike ne veći od pet milimetara.

- Posvuda je. Mikroplastika je u zraku koji udišemo, u pitkoj vodi, našim tijelima - rekla je za CNN Džudit Enk (Judith Enck), predsjednica ekološke organizacije „Beyond Plastics“. Ove čestice nastaju prilikom razgradnje većih komada plastike, bilo da se radi o hemijskom procesu ili fizičkoj razgradnji.

- Ako imate plastiku, prije ili kasnije ćete dobiti mikroplastiku - kazala je Enk.

Što je mikroplastika manja, to lakše cirkulira kroz okoliš te na kraju može čak završiti u našim tijelima. Za sada nije poznato na koji način ove sićušne čestice utječu na naše zdravlje, ali postoje indikacije da mogu biti štetne, piše Index.hr.

Mikroplastika i utjecaj na vrijeme

Naučnici su u novom istraživanju otkrili da mikroplastika utječe na stvaranje oblaka, a oblaci su od velike važnosti za vremenske prilike (ili neprilike). Naime, oblaci stvaraju padavine u obliku kiše i snijega. Oni također blokiraju sunčevu svjetlost, a manje količine sunčevog zračenja znače niže temperature.

Da bi nastao oblak, vodena para se treba pretvoriti u kapljice vode – tekućinu, koje se zatim spajaju i formiraju oblake. Kapljice nastaju kada vodena para stupi u interakciju sa sitnim česticama u atmosferi, poput prašine, pepela ili soli iz oceana. Prema studiji, na njihov nastanak može utjecati i mikroplastika.

Čestice plastike su hidrofilne, što znači da privlače vodu. Kada se prve kapljice vode pričvrste za mikroplastiku i druge sićušne čestice, sakuplja se još više kapljica i nastaju oblaci. Stručnjaci navode da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo u kojoj tačno mjeri mikroplastika utječe na stvaranje oblaka.

