Šta se dešava u mozgu kada neočekivano osvojite novac

Zamislite da se jednog jutra probudite i otkrijete da ste ostvarili ogroman finansijski prihod. Možda ste dobili novac na lutriji, ili se investicija na berzi isplatila, ili ste dobili ponudu za posao koja utrostručuje vašu trenutnu plaću.

Neuronaučnica Tara Svart Biber je oduvijek bila fascinirana procesom koji se dešava u mozgu tokom ovih trenutaka koji mijenjaju život. Može li finansijska dobit zaista donijeti trajnu sreću?

Evo tri stvari koje se dešavaju vašem mozgu kada neočekivano dobijete veliku sumu novca preko noći:

Poplava dopamina

Kada saznate da ste se obogatili, dolazi do porasta nivoa dopamina i stvara uzbuđenje i zadovoljstvo. Nažalost, ljudi imaju tendenciju da se prilagode ekstremnim promjenama tokom vremena, tako da svaki porast sreće nije uvijek dugoročan.

Ovaj fenomen se zove „hedonistička traka za trčanje“, gdje se na kraju naviknemo na naš novi život. Slično iskustvo se dešava tokom šopinga nakon što izađete iz prodavnice s novim proizvodom.

Pet faza tuge

Doživljavanje pet faza tuge nakon dobivanja na lutriji može da izgleda kontraintuitivno. Međutim, ovo emocionalno putovanje zapravo može da ponudi vrijedan uvid u složenost takvog događaja koji mijenja život.

Poricanje

Nakon šoka i nevjerice, moglo bi da uslijedi poricanje, pri čemu se pobjednik bori da shvati iznenadnu promjenu u bogatstvu.

Cjenkanje

Moglo bi dođe do pregovaranja pojedinca samim sa sobom o tome kako da upravlja novostečenim bogatstvom.

Bijes

Na kraju se može javiti bijes, usmjeren ka društvenim očekivanjima ili ličnim sumnjama, što dovodi do depresije.

Depresija

Teret zbog odgovornosti novootkrivenog bogatstva i odluke koje treba da donese mogu da pokvare raspoloženje i učine da se osjeća kao da je život bio lakši bez njega.

Prihvatanje

Na kraju, dolazi do prihvatanja jer pojedinac prolazi kroz svoju promijenjenu stvarnost i korača naprijed sa svojim novostečenim bogatstvom.

Promjena perspektive i društvene dinamike

Kako se vaš finansijski status mijenja, može i vaša društvena dinamika. Jednom kada se pročuje o vašoj novoj situaciji, možda ćete biti preplavljeni zahtjevima za novac i mislit ćete da je vaša privatnost potpuno nestala.

Procjena mozga o tome kako vas vaš društveni krug percipira može da aktivira njegov sistem detekcije prijetnji i potencijalno izazove osjećaj izolacije ili nepovjerenja.

Ali zahvaljujući procesu koji se zove „neuroplastičnost“, mozak ima nevjerovatan kapacitet za promjene. Dakle, iako ove interakcije mogu da budu uznemirujuće, također imate sve alate koji su vam već potrebni da stvorite granice koje će vas zaštititi u ovoj novoj normalnosti.

Započnite tako što ćete oko sebe okupiti uski krug ljudi od povjerenja, redovno meditirati i voditi dnevnik o donošenju odluka, piše CNBC Make It.

Kako izgraditi sreću koja traje

- Moj najbolji savjet je da napravite lični inventar svih materijalnih i emocionalnih promjena koje su se desile. To znači da obratite pažnju i na svoj bankovni račun i na to kako ljudi različito reaguju oko vas. Nikada ne škodi da to napišete ili angažujete dobrog prijatelja ili terapeuta - istakla je Tara Svart Biber.

Kako je dodala, napravite plan o tome kako da distribuirate svoju imovinu da biste stvorili finansijsku sigurnost i dugovječnost.

- Preporučujem da potražite finansijskog savjetnika od povjerenja ako znate da to ne možete sami da uradite - kazala je ona.

Čak i poduzimanje koraka poput redovnog vježbanja, primjene tehnika dubokog disanja i odmora mogu da olakšaju da treniramo svoj mozak da se prilagodi na zdrav način.