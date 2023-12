Obećavajuća studija naučnika: Lijek za HIV može spriječiti multiplu sklerozu?

Nekoliko studija je, tokom posljednje decenije, pokazalo da je kod ljudi s multiplom sklerozom (MS) koji su koristili antiretroviralnu terapiju za HIV došlo ili do nestajanja simptoma MS ili do usporavanja bolesti, piše Nauka.rs. To je natjeralo istraživače da se zapitaju da li HIV ili antiretrovirusi mogu da utječu na rizik od razvoja multiple skleroze.

Antiretroviralni lijekovi

Najnovija studija objavljena u Annals of Neurology vjeruje da je odgovor - da, pišu Kajla Mekej, profesorica neuroepidemiologije na Institutu Karolinska, i Elej Kingvel, istraživač sa Univerzitetskog koledža Londona, za The Conversation.

- Veoma je teško biti siguran da li na MS utječu HIV ili antiretroviralni lijekovi jer je za to potrebno pratiti velike grupe ljudi koji imaju HIV i MS tokom dužeg perioda. Tri studije su ranije pokušale da daju odgovor, ali ili su imale premalo pacijenata ili nisu imale dovoljno informacija o liječenju. Zbog toga nisu dale definitivan odgovor. Za našu studiju koristili smo podatke o osobama koje imaju i HIV i MS. To su skoro sve osobe iz Kanade i Švedske koje su imale ove bolesti od 1992. u Kanadi i 2001. u Švedskoj – navele su one.

Kako dodaju, rezultati studije ne mogu da pokažu da li rizik od razvijanja multiple skleroze smanjuje HIV ili antiretroviralna terapija, ali da postoje biološki razlozi za obje teorije.

Inhibicija Epštajn-Barovog virusa

- HIV dovodi do progresivnog gubitka CD4+ T ćelija, koje se povezuju sa MS, jer iniciraju događaje koji vode do zapaljenja u mozgu i kičmenoj moždini. Međutim, otkriće da je rizik od MS manji kada lijekovi potisnu HIV daju nadu da je ipak u pitanju tretman, a ne bolest. Mogući mehanizam za efikasnost u smanjenju rizika od razvijanja multipla skleroze je inhibicija Epštajn-Barovog virusa. Sve je više i više dokaza o značaju uloge Epštajn-Barovog virusa u MS – navode Mekej i Kingvel.

Antiretroviralna svojstva lijekova za HIV možda smanjuju aktivnost Epštajn-Barovog virusa, dodaju.

Kako se navodi u studiji, u istraživanju su ispitani podaci o 29.163 osobe pozitivne na HIV. Tokom višegodišnjeg praćenja, zabilježeno je 14 slučajeva MS, a očekivano je 26.