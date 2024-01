Nova studija: Koliko plastike popijemo u jednom litru flaširane vode

U jednom litru flaširane vode u prosjeku se nalazi gotovo 250.000 nanočestica plastike, pokazalo je novo istraživanje.

Američki istraživači univerziteta Kolumbija i Ratgers odavno sumnjaju da u običnoj flaširanoj vodi za piće postoje velike količine plastike, a sada su to i potvrdili uz pomoć specijalnih mikroskopa, a otkriće objavili u "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Oni su analizirali pet uzoraka tri široko zastupljena brenda flaširane vode i otkrili da prosječan broj čestica nanoplastike u njima varira od 110.000 do 400.000 po litru.

Šta je nanoplastika

Nanoplastika predstavlja čestice plastike manje od jednog mikrona u prečniku. Poređenja radi, ljudska dlaka je u presjeku široka oko 83 mikrona.

Ranije studije su analizirale nešto veće čestice plastike, čija veličina varira od pet milimetara do jednog mikrona, ali je u flaširanoj vodi sada otkriveno između deset i sto puta više nanoplastike nego mikroplastike.

Najveći dio, po svemu sudeći, potječe od same flaše i membranskog filtera reverzne osmoze koji se koristi za prečišćavanje vode od zagađivača, objašnjava glavna autorica studije Naisin Ćijen, stručnjakinja za fizičku hemiju Univerziteta Kolumbija.

Ona nije željela da otkrije koji brendovi flaširane vode su analizirani, jer planiraju da obave dodatna istraživanja na više uzoraka, piše Euronews.

Da li su čestice nanoplastike štetne po zdravlje

Istraživači još ne znaju odgovor na pitanje da li su tako male čestice plastike štetne po ljudsko zdravlje.

- To se još ispituje. Mi ne znamo da li je i koliko opasno. Znamo da one dospijevaju u tkivo sisara, uključujući i ljude, a aktuelno istraživanje bavi se time šta rade unutar ćelija - objašnjava jedna od autorica studije Fibi Stejplton, toksikolog Univerziteta Ratgers.

Povodom novog istraživanja oglasilo se i Međunarodno udruženje proizvođača flaširane vode.

- Trenutno ne postoji dovoljno standardizovanih (mjernih) metoda i nema naučnog konsenzusa o potencijalno štetnom utjecaju nano i mikro plastičnih čestica na zdravlje. Dakle, medijski izvještaji o ovim česticama u vodi za piće samo nepotrebno plaše potrošače - tvrde oni.

Godišnje se proizvede više od 430 miliona tona plastike, a mikroplastika nalazi se u svim svjetskim okeanima, hrani i vodi za piće.

Autori nove studije smanjuju upotrebu flaširane vode

Sva četiri autora spomenute studije izjavila su da planiraju da zbog ovog otkrića smanje upotrebu flaširane vode.

Vej Min, fizički hemičar Univerziteta u Kolumbiji, kaže da je smanjio za polovinu upotrebu "kupovne" vode, a Stejplton kaže da je počela češće da pije filterisanu vodu kod kuće.

Međutim, hemičar Beizan Jan s Univerziteta Kolumbija, koji je i sam počeo češće da pije običnu česmovaču, ističe da i sami filteri mogu u vodu da ubace čestice plastike.

- Jednostavno, nema pravog rješenja - kaže Stejplton.