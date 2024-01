Dužina prstiju može ukazati na psihičke poremećaje

Najnovije istraživanje tvrdi da osobe čiji je kažiprst kraći od domalog prsta imaju veliku vjerovatnoću da razviju neki psihijatrijski poremećaj.

To su utvrdili kanadski istraživači koji su analizirali dužinu prstiju dobrovoljaca s klinički dijagnosticiranim psihijatrijskim problemima kako bi utvrdili da li je psihopatija "biološki ukorijenjena", a rezultati su objavljeni u magazinu za psihijatrijska istraživanja (The Journal of Psichiatric Research), prenosi Njujork post.

"Tamna trijada"

Istraživanje je počelo tako što su primijetili da se za one koji imaju kraći kažiprst i duži domali prst već zna da su češće povezani s osobinama "tamne trijade" i agresivnim ponašanjem. Kako je navedeno, osobine "tamne trijade" su "veoma društveno obeshrabreni stavovi, odnosno makijavelizam, narcizam i psihopatija", piše Tanjug.

Također, utvrđeno je da osobe koji imaju visoke rezultate na skali "tamne trijade" imaju i "visoke rezultate na mentalnoj čvrstini i sportskim performansama, ali i na različitim vrstama negativnih psihosocijalnih i psiholoških ishoda, uključujući netoleranciju na neizvjesnost, osjetljivost na anksioznost, bešćutni afekt i po pitanju manipulacije".

U istraživanju je učestvovalo 80 volontera - 44 sa psihijatrijskim problemima i 36 zdravih osoba bez dijagnostikovanih mentalnih stanja. Analiza njihovih ruku je potvrdila da je "u poređenju sa zdravim kontrolisanim osobama, kod osoba s klinički dijagnostikovanim psihijatrijskim problemom veća vjerovatnoća da će imati kraći kažiprst i duži domali prst.

Česta pojava

S druge strane, jedan od autora studije Serž Brand kaže da ljudi sa kraćim kažiprstima ne bi trebalo da se uznemiravaju jer je ta pojava česta.

- Što je više odrasla osoba imala znakova psihopatologije, to se više činilo da je ova odrasla osoba bila izložena većoj koncentraciji testosterona i nižim koncentracijama estrogena tokom prenatalnog perioda života - rekao je Brand i dodao da je važno da se razumije da odnos dužine prstiju kao pokazatelj specifične izloženosti prenatalnim seksualnim steroidima ne treba da se shvati kao "neopoziva sudbina osoba".