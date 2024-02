Čovjekoliki majmuni zezaju jedni druge, baš kao i ljudi

Naučnici su kod čovjekolikih majmuna primijetili još jednu karakteristiku po kojoj nalikuju ljudima – zadirkivanje. Naime, primijetili su da orangutani, čimpanze, bonobe i gorile zezaju jedni druge.

- Kao i kod ljudi, radi se o provokativnoj aktivnosti koja uključuje elemente iznenađenja i igre. Budući da je takvo ponašanje zabilježeno kod sve četiri vrste čovjekolikih majmuna, izgleda da su preduvjeti za humor u ljudskoj lozi evoluirali prije najmanje 13 miliona godina - navode stručnjaci.

S obzirom na to da djeca znaju zadirkivati druge čak i prije nego što progovore, već u dobi od osam mjeseci, naučnici su krenuli s hipotezom da bi takvo nešto mogle raditi i životinje. Naime, bebe znaju namjerno "provocirati" ukućane; uzimati predmete ili ometati njihove aktivnosti.

- Znaju namjerno raditi nešto što ne smiju, poput pružiti ruke prema vrućoj peći - kazala je kognitivna biologinja Isabel Laumer s instituta Max Planck, a prenosi CNN.

Gurkali jedni druge, vukli za dlaku...

Kako bi provjerili rade li takve stvari i majmuni, naučnici su analizirali videosnimke spontanih društvenih interakcija među majmunima u zoološkim vrtovima u Lajpcigu u Njemačkoj i San Diegu u SAD, pri čemu su obratili posebnu pažnju na pokrete tijela, izraze lica i reakciju zadirkivane životinje.

Otkrili su da sve četiri vrste čovjekolikih majmuna manifestiraju namjerno provokativno ponašanje, često popraćeno karakteristikama igre. U istraživanju je opisano 18 različitih načina zadirkivanja, od kojih su mnoga imala namjeru izazvati reakciju ili privući pozornost drugog majmuna.

Primjerice, jednom je prilikom mlada čimpanza udarila jednu od dvije starije čimpanze dok su se timarile, čekajući hoće li reagirati. U drugim situacijama su majmuni ometali radnje drugih jedinki ili ih gurkali. Orangutani su znali jedni druge vući za dlaku.

Evolucijska perspektiva

Naučnici su uočili da postoji razlika između razigranog zadirkivanja, koje dolazi samo s jedne strane, i igre, u kojoj sudjeluju obje životinje.

- Ovakvo ponašanje je zanimljivo iz evolucijske perspektive - rekla je Laumer.

Stručnjaci sada namjeravaju istražiti kakvu funkciju kod majmuna ima zadirkivanje, koje kod ljudi služi za testiranje društvenih granica i jačanje odnosa.

Također planiraju proučiti druge primate i životinje s razvijenijim mozgom kako bi istražili evoluciju razvoja humora.

- Kada bismo ovakvo ponašanje primijetili kod ptica, recimo papiga, onda bismo znali da se ono može samostalno razvijati - kazao je Laumer.

Istraživanje naziva Spontaneous playful teasing in four great ape species objavljeno je u časopisu Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.