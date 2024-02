Naučnici oduševljeni: Ono što su mislili da je željezna narukvica, pokazalo se mnogo zanimljivijim

Izvanredno otkriće iznenadilo je naučnike u Španiji. Iako su na nalazištu iz bronzanog doba pronađenom prije nekoliko desetljeća pronašli gomilu zlatnih i srebrenih artefakata, iznenadili su ih komadi željeza.



Kako navode u studiji objavljenoj u časopisu Trabajos de Prehistoria, analizirali su dva artefakta – narukvicu i ukrasno pokrivalo za glavu – koji su izrađeni prije 3.200 godina i otkrili iznenađujuće podatke. Tamni olovni metal, za koji su vjerovali da je željezo, ispostavio se da je meteorsko željezo.

Dostupni podaci upućuju na to da bi ovi artefakti iz Vilene trenutno bila prva dva komada koja se mogu pripisati meteoritskom željezu na Iberskom poluotoku, pišu istraživači u svom radu. To je kompatibilno s kasnom bronzanom kronologijom prije do početka raširene proizvodnje zemaljskog željeza.

Ovo je prvi put da je u Španiji pronađen artefakt napravljen od takve vrste željeza. Kako ističu naučnici, porijeklo meteoritskog željeza i identitet zajednice koja je posjedovala ovo blago ostaju misterija koju tek treba rasvijetliti. Buduća istraživanja trebala bi dublje proniknuti u ovu fantastičnu priču.