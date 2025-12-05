Apple povlači ovaj model, vrijeme za novi telefon

Apple je ovu sedmicu svoj prvi iPhone SE, najjeftiniji model kompanije, uvrstio na listu zastarjelih uređaja. To znači da ovlašteni servisi, kao i neki treći servisi, više nisu obavezni popraviti telefon ili zamijeniti njegovu bateriju. Vlasnicima ovog uređaja jasno je da je došlo vrijeme za kupovinu novog iPhonea ili Androida.

Iako nije poznato koliko ovih modela još cirkuliše, pretpostavlja se da ih nije mnogo, s obzirom na to da je telefon predstavljen 2016. godine. Tada je iPhone SE u SAD-u koštao samo 399 dolara, što je bilo izuzetno nisko za Appleov uređaj. Razlog niske cijene su kompromisi: manji ekran od 4 inča, slabiji procesor i samo jedna stražnja kamera.

Za mnoge korisnike SE je bio idealna početna tačka u svijet iPhonea, a uređaj je bio popularan zbog pristupačne cijene i jednostavnosti. Iako je telefon star, vlasnici su i dalje zadovoljni njegovim performansama. Međutim, sada je jasno da je vrijeme za zamjenu, bilo dobrovoljno ili prisilno.

- Ne mijenjam svoje mišljenje sve dok nisam prisiljen na to. Moj SE i dalje radi sasvim dobro - napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama. Drugi su kritizirali Apple zbog odluke, tvrdeći da kompanija namjerno prerano odustaje od svojih uređaja kako bi potaknula kupovinu novih i povećala profit.

Apple je nakon prvog SE modela 2020. predstavio drugi uređaj iz iste serije, a u martu 2022. i treći. Ove godine kompanija je odlučila potpuno prekinuti s ovim modelima. Umjesto SE serije, u februaru je predstavljen iPhone 16e, moderniji i napredniji uređaj, ali skuplji u odnosu na SE. Novi model ima samo jednu kameru, nema podršku za Dynamic Island i MagSafe, niti posebnu tipku za kameru.