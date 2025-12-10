Raste popularnost ovog AI chatbota: Može li nadmašiti ChatGPT?

Popularnost AI chatbotova sve brže raste, a iako je većini korisnika ChatGPT bio prvi ozbiljan korak u svijet umjetne inteligencije, konkurencija danas dolazi iz više smjerova. Najveći izazivač postao je Googleov asistent Gemini, čiji broj korisnika posljednjih mjeseci raste iznimnom brzinom.

Sam Altman, svjestan jačanja konkurencije, nedavno je unutar OpenAI-ja aktivirao "crveni kod" i upozorio zaposlenike da je nužno dodatno unaprijediti ChatGPT kako bi zadržao vodeću poziciju.

Od početnih grešaka do ozbiljne prijetnje

Googleov ulazak u tržište AI asistenata isprva je bio praćen kritikama, padom vrijednosti kompanije i nizom neuspjelih odgovora njihovog sistema. Ipak, stvari su se preokrenule. Izvršni direktor Salesforcea Mark Beniof izjavio je da je nakon testiranja modela Gemini 3 odlučio napustiti ChatGPT i ostati pri Googleovom rješenju, nazvavši napredak "nevjerovatnim".

Novi statistički podaci kompanije Sensor Tower potvrđuju trend: korisnička baza Geminija između augusta i novembra porasla je za 30 posto, dok je ChatGPT u istom periodu zabilježio rast od svega šest posto.

ChatGPT i dalje drži dominantan udio na tržištu – oko 55 posto, što znači približno 810 miliona mjesečno aktivnih korisnika – ali gubi oko tri posto. Istovremeno, Gemini je dobio tri posto udjela.

Vrijeme provedeno u aplikaciji govori sve

Googleov chatbot bilježi i izuzetno povećanje vremena korištenja. Korisnici u prosjeku provode oko 11 minuta u aplikaciji, što je rast od 120 posto u odnosu na mart. Kod ChatGPT-a taj rast iznosi tek šest posto. To ukazuje da se oni koji isprobaju Gemini sve teže vraćaju konkurentima.

Brojke u odnosu na prošlu godinu još su impresivnije: Googleov chatbot povećao je popularnost za čak 190 posto.

Iako ChatGPT i dalje prednjači, jasno je da bi se odnos snaga mogao promijeniti. Ako se trend nastavi, nije isključeno da bi u budućnosti upravo Gemini mogao preuzeti tron najkorištenijeg AI chatbota.